Reprodução/Record Adriane Galisteu comanda A Fazenda





Os baixos índices de Ibope da Fazenda e o baixo faturamento, aliás, o pior de todos os tempos, se devem ao desleixo da produção e à falta de entendimento de TV aberta por parte da direção da emissora.

Existem muitos atores e atrizes fora da TV que poderiam ser contratados para fazer a Fazenda.

Aquilo é, de fato, uma novela.

O diretor Rodrigo Carelli deveria escalar exatamente os atores conhecidos que estão fora das novelas.

As donas de casa querem ver esses atores abandonados pela TV Globo.

E exatamente esses atores conhecidos é que saberiam fazer o show que os atuais não têm ideia de como fazer.

E os anunciantes, que não querem ter seus nomes associados a gente desconhecida, pagariam para estar ao lado de atores conhecidos.

A direção artística da TV Record, na figura estranha de Marcelo Silva, não tem ideia do que seja TV aberta.

Se soubesse, a emissora já estaria perto da TV Globo.

Marcelo Silva até que é um bom professor de história, mas TV é algo muito diferente de uma sala de aula.





Então, Adriane Galisteu se esforça para que exista Ibope, mesmo com um elenco pífio de A Fazenda, que não tem nada a ver com a dona de casa, que é o público da TV aberta.

Para ficar pior, só mesmo o comando de Christiane Cardoso e seu simpático marido , Renato Cardoso.