Reprodução/EPTV As buscas pelo cantor Rick continuam

O cantor Rick, de 59 anos, conhecido nacionalmente por formar a dupla sertaneja Rick & Renner, morreu após um acidente aéreo na última segunda-feira (21), em Santa Catarina. O artista estava a bordo do helicóptero que caiu na Serra Catarinense.

Além do cantor, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar , o videomaker Paulo Soares, além do piloto e um copiloto.

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As buscas mobilizaram equipes da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e da Força Aérea Brasileira (FAB). Os trabalhos foram concentrados principalmente entre os municípios de Urubici e São Joaquim.

O helicóptero em que o cantor Rick viajava perdeu o contato e sumiu no início da tarde de segunda-feira (21), por volta das 13h ou 14h, devido ao forte temporal na região de Urubici, na Serra Catarinense.

Reprodução Helicóptero com cantor Rick é encontrado; não há sobreviventes

A aeronave tinha decolado de Porto Belo (SC) indo para São Joaquim (SC), porém, o sinal e a comunicação foram interrompidos durante o trajeto. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência no final da tarde do mesmo dia.

Nota da CBMSC



Após 2 dias de buscas interruptas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) acaba de encontrar destroços da aeronave desaparecida na serra catarinense, com, infelizmente, 5 pessoas sem vida.

As buscas iniciaram na tarde de ontem, 21 setembro, e seguiram madrugada adentro, até ser encontradas próximo as 12h de hoje, 22 setembro.

Corpo de Bombeiros/Santa Catarina Queda de helicóptero

A operação contou com a aeronave arcanjo 03, que encontrou os destroços, aprox 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.

Agora, iniciarão os esforços para resgatar as vítimas - sem vida, para que a Polícia Científica possa realizar as perícias devidas e os órgãos competentes realizem as investigações necessárias.

O CBMSC lamenta as vítimas, e reforça seu compromisso com a sociedade catarinense.

Trajetória de Rick Sollo

Nascido em Geraldo Antônio de Carvalho, em Monte do Carmo, no Tocantins, Rick começou a cantar ainda na infância. Aos 10 anos, formou com a irmã, Dalva, a dupla Sereno & Serenata, dando os primeiros passos na música.

Na juventude, o cantor passou por outras parcerias, entre elas Luciano & Leomar e Rick & Ray, antes de formar a dupla que marcaria sua carreira. Foi ao lado de Ivair dos Reis Gonçalves, conhecido artisticamente como Renner, que Rick alcançou projeção nacional.

Os dois foram para São Paulo com o incentivo de Zezé Di Camargo, que ajudou a aproximá-los de nomes importantes do mercado musical. Em entrevista ao canal do YouTube de André Piunti, Rick relembrou o início da trajetória profissional.

"Gravei o primeiro disco com o Renner em 1992, e em 1993 foi que realmente aconteceu, despontou, foi aquela loucura", contou.

A dupla Rick & Renner se consolidou no cenário sertanejo durante os anos 1990 e lançou músicas que se tornaram conhecidas pelo público. Ao longo da carreira, os dois também passaram por períodos de separação e retomaram a parceria em diferentes momentos.

Reprodução/Instagram Rick e Renner

Rick também se destacou como compositor

Além de cantar, Rick construiu uma trajetória importante como compositor. Suas músicas foram gravadas por diversos artistas e duplas de destaque do sertanejo.

Entre as composições estão "Página de Amigos", gravada por Chitãozinho & Xororó; "Só Dá Você na Minha Vida", conhecida na voz de João Paulo & Daniel; e "Agenda Rabiscada", de Cleiton & Camargo.





O cantor também é responsável por outras músicas gravadas por artistas como Gino & Geno. Um dos primeiros trabalhos a ganhar repercussão foi "Sabor do Pecado", música que chegou ao conhecimento de Leandro & Leonardo por indicação de Zezé Di Camargo.

Em entrevista, Rick destacou a importância do cantor em sua trajetória profissional. "A partir daquela música, o mercado começou a conhecer o meu trabalho. Por isso o Zezé é o nosso padrinho", afirmou.

A composição se tornou um dos trabalhos que ajudaram a apresentar Rick também como autor para o mercado sertanejo, além da carreira como intérprete.





Casamento e filhos

Na vida pessoal, Rick mantém um relacionamento de longa data com Geralda Helena de Oliveira Carvalho. Os dois estão juntos há mais de quatro décadas e oficializaram a união no civil antes de realizarem o casamento religioso.

Em março de 2015, o casal celebrou a união em uma cerimônia na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Na ocasião, Rick preparou uma homenagem para a esposa e apresentou a música "Perfeição", composta especialmente para ela.

A família também ocupa um espaço importante na vida do cantor. Rick é pai de seis filhos: Victor Henrique, Mônica, Valentino, Matteo, Lúcia e Renn. O sertanejo também é avô de Mateus, filho de Mônica, e de Isabela, filha de Victor, que nasceu no início de 2026.

*Matéria em atualização...



