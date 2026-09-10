Reprodução/Band Joel Datena é o atual apresentador do Brasil Urgente

Na tarde da última quarta-feira (9), o apresentador Leo Dias, do Melhor da Tarde, falou sobre a crise de audiência do Fofocalizando, do SBT, especialmente diante da concorrência com o jornalista Joel Datena, que comanda o Brasil Urgente, na Band.

Durante uma conversa com os colegas de atração sobre a saída de Carol Lekker do programa por questões salariais, Leo Dias brincou ao dizer que outros profissionais também podem ser demitidos da atração vespertina do SBT. O apresentador ainda afirmou que o programa da emissora da família Abravanel está sendo prejudicado pela concorrência com o jornalístico da Band.

"Tem um rapaz chamado Joel Datena que está incomodando demais o Fofocalizando. Joel, eu espero que você esteja vendo a gente; você está causando. O Joel recebe alta audiência e segue", disse Leo Dias.

Vale ressaltar que Brasil Urgente e Fofocalizando disputam o terceiro lugar no horário. Com frequência, o programa comandado por Joel Datena supera a atração do SBT, deixando a emissora de Silvio Santos (1930-2024) em quarto lugar no Ibope. O Melhor da Tarde também disputa audiência com parte da faixa de exibição do Fofocalizando.

O iG procurou Joel Datena para comentar o assunto. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento.

Trajetória de Joel Datena

Formado em Zootecnia, estreou na TV com o Coração de Pescador, atração focada no mundo da pesca, seu grande hobby.

Depois de um bate-papo com Faustão, optou por seguir o mesmo caminho do pai, José Luiz Datena, e ingressou no jornalismo.

No canal do Morumbi, comandou o Bora SP, jornalístico que ia ao ar nas manhãs da Band e continuava no ar por horas, até o Bora Brasil. Em 2022, a atração chegou ao fim para dar espaço a programas religiosos, e Joel continuou apenas na versão nacional.

Após o pai disputar as eleições municipais em 2024, Joel assumiu definitivamente o Brasil Urgente no lugar de Datena, que comandava a atração até então.



