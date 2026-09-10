Reprodução/Internet Rodrigo Bocardi negocia com o SBT



O SBT tinha feito um acordo inaceitável com Bocardi, no qual ele apresentaria um programa nas tardes e faria uma parceria entre o SBT e o BocaTV, uma suposta TV do Bocardi.

Uma emissora de TV que aceita fazer parceria em jornalismo pode fechar, que não serve para mais nada.

Sabe-se o motivo pelo qual a presidente do SBT aceitou isso. Mas fez bobagem.

Eis que, de repente, a presidente do SBT acordou e mandou acabar com o acordo.

Vejam que apareciam microfones com o logotipo da BocaTV, assim como aparecia um microfone com o logotipo do SBT.

Quando Bocardi foi trabalhar outro dia, estava lá a ordem para não ter mais o acordo.

Primeiro, mesmo tendo uma amiga minha que gosta muito do Bocardi, ele não faz a menor diferença no SBT, dando o mesmo Ibope que a menina que lá estava.





Então, não tinha motivo para tirar a menina, que não dava bom Ibope porque a dona Daniela Beyruti não sabia explicar o que era o Aqui Agora.

No meu entender, a dona Daniela não sabe nem por que ela está lá.

Você sendo filha do Silvio Santos e não saber o que foi o Aqui Agora, pensando que apenas um nome resolve, é não ter noção de SBT.

O Aqui Agora é toda uma estrutura de show de notícias que marcou época e ainda funcionaria se fosse feito de verdade, e não a pantomima que era feita.

Quanto ao Bocardi, respeito todas as senhoras que possam gostar dele, mas ele não tem nada para mostrar no SBT que dê Ibope.

Parabéns ao Bocardi por continuar tentando na TV e tendo um SBT que se faz de canário para as tentativas inócuas de Bocardi.