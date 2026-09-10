Reprodução Instagram Fiuk

Fiuk, 35 anos, usou sua conta pessoal do Instagram para anunciar uma decisão envolvendo sua carreira musical. Na última quarta-feira (9), o filho de Fábio Jr., 72, revelou que deixará sua carreira de cantor por tempo indeterminado.

Em meio à crise familiar e financeira, o artista havia decidido voltar aos palcos e já tinha até mesmo marcado algumas apresentações. No entanto, depois do anúncio do cancelamento do show na cidade de Jundiaí, em São Paulo, ele fez um vídeo se pronunciando sobre os próximos passos profissionais.

"Eu tomei uma decisão muito importante e decidi cancelar os shows que estavam marcados, mas existe um show que eu decidi manter e eu vou fazer ele por uma razão muito especial. Esse show vai ser meu último como cantor e por tempo indeterminado", iniciou.

Em seguida, Fiuk explicou que tem o desejo de fazer essa última apresentação para poder ver os fãs e se conectar com a plateia. Assim, poderá encerrar esse ciclo da forma que merece ser encerrado.

Eu quero fazer esse último show do jeito que ele merece. Quero cantar essas músicas, quero olhar para vocês e cantar com vocês. Quero encerrar esse ciclo junto com vocês, que estiveram sempre comigo, que me acompanharam e escutaram essas músicas. Então, se você quiser viver esse momento comigo, esse é o show, esse é o local, essa é a data. Depois disso, eu preciso seguir um caminho diferente. Gratidão Fiuk, cantor e ator.





Vale destacar que a última apresentação está marcada para o dia 18 de setembro, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Até o momento, os ingressos seguem no lote promocional pelo valor de R$ 55, com a taxa de serviço inclusa. O cantor vai se apresentar com o projeto que criou para a nova agenda de shows: 'a banda Fiuk III'.

Carreira musical de Fiuk

Para quem não sabe, Fiuk começou sua carreira como vocalista da banda Hori, há quase duas décadas, em 2007. Com o conjunto, ele lançou dois álbuns de estúdio e um EP e fez sucesso com músicas como "Quem Eu Sou" e uma versão de "Só Você", que foi sucesso na voz de seu pai, Fábio Jr., nos anos 1980.

Divulgação BK/Redes Fiuk

A banda seguiu viva até 2011, quando Fiuk saiu em carreira solo. Sozinho, ele lançou dois álbuns: "Sou Eu"(2011) e "Vira-Lara"(2013).

Pouco tempo depois, veio a estreia na televisão, que aconteceu em 2009, quando ele interpretou Bernardo, o protagonista de "Malhação ID". Ele também atuou em novelas como "Aquele Beijo" e "A Força do Querer", além de participar de "Geração Brasil". Fiuk também integrou o elenco de alguns reality shows, como "Super Chef Celebridades", "Dança dos Famosos", "Big Brother Brasil" e "Show dos Famosos".



