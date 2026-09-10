Reprodução/Instagram/@oladobdeboni Boni fala sobre cartas enviadas para Xuxa

O diretor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, de 90 anos, contou em suas redes sociais, na última quarta-feira (9), qual foi a demissão mais difícil que teve de concretizar quando era diretor da TV Globo.

A revelação aconteceu após um seguidor fazer o questionamento nas redes sociais. Boni disse que tinha uma grande admiração pela atriz e descreveu o momento como um dos mais difíceis de sua vida profissional.

"Foi a da Dercy Gonçalves, minha querida amiga. Eu sou apaixonado pelo trabalho dela, apaixonado pela pessoa e, de repente, não tínhamos outra solução. Primeiro porque





De acordo com Boni, mesmo mudando todo o formato, não resolveu, e a censura acabou por picotar todo o conteúdo gravado pela humorista. Isso fazia com que trechos da gravação fossem retirados antes de ir ao ar.

A gente gravava três horas e perdia uma hora ou mais, porque a censura cortava. O corte foi aumentando e chegou um momento em que a gente não tinha nenhum programa para exibir no ar. Muita gente diz que isso é uma invenção nossa, porque houve uma pressão do governo militar. Teve pressão por meio da censura Dercy Gonçalves





Problemas para colocar no ar

Reprodução/SBT Dercy Gonçalves durante o Nada Além da Verdade





Ele ressaltou que, além da dificuldade para colocar o conteúdo no ar, ainda causou um prejuízo financeiro para a TV Globo. De acordo com ele, o canal carioca ainda seguia com dificuldades de dinheiro e dependia exclusivamente dos patrocínios em suas atrações.

Não conseguimos resistir à questão financeira. Fomos punidos financeiramente. Naquele momento, a Globo ainda tinha alguma dificuldade de caixa e não dava para sustentar a Dercy sem que ela fosse ao ar e tivesse os seus patrocínios. Dercy Gonçalves





















"Tive que chamar a Dercy, nossa rainha, e dizer que, dentro das circunstâncias, não poderia mantê-la, mas que, assim que fosse possível, eu a chamaria de volta." Foi um momento extremamente dolorido da minha vida ter que ficar sem a minha querida Dercy Gonçalves", finalizou.

A atriz Dercy Gonçalves faleceu em 2008, com 101 anos. Durante a ditadura militar, ela comandou na TV Globo atrações como "Dercy Espetacular"(1966) e "Dercy de Verdade"(1966-1969).