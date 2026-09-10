O diretor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, de 90 anos, contou em suas redes sociais, na última quarta-feira (9), qual foi a demissão mais difícil que teve de concretizar quando era diretor da TV Globo.
A revelação aconteceu após um seguidor fazer o questionamento nas redes sociais. Boni disse que tinha uma grande admiração pela atriz e descreveu o momento como um dos mais difíceis de sua vida profissional.
"Foi a da Dercy Gonçalves, minha querida amiga. Eu sou apaixonado pelo trabalho dela, apaixonado pela pessoa e, de repente, não tínhamos outra solução. Primeiro porque
De acordo com Boni, mesmo mudando todo o formato, não resolveu, e a censura acabou por picotar todo o conteúdo gravado pela humorista. Isso fazia com que trechos da gravação fossem retirados antes de ir ao ar.
A gente gravava três horas e perdia uma hora ou mais, porque a censura cortava. O corte foi aumentando e chegou um momento em que a gente não tinha nenhum programa para exibir no ar. Muita gente diz que isso é uma invenção nossa, porque houve uma pressão do governo militar. Teve pressão por meio da censura Dercy Gonçalves
Problemas para colocar no ar
Ele ressaltou que, além da dificuldade para colocar o conteúdo no ar, ainda causou um prejuízo financeiro para a TV Globo. De acordo com ele, o canal carioca ainda seguia com dificuldades de dinheiro e dependia exclusivamente dos patrocínios em suas atrações.
Não conseguimos resistir à questão financeira. Fomos punidos financeiramente. Naquele momento, a Globo ainda tinha alguma dificuldade de caixa e não dava para sustentar a Dercy sem que ela fosse ao ar e tivesse os seus patrocínios. Dercy Gonçalves
"Tive que chamar a Dercy, nossa rainha, e dizer que, dentro das circunstâncias, não poderia mantê-la, mas que, assim que fosse possível, eu a chamaria de volta." Foi um momento extremamente dolorido da minha vida ter que ficar sem a minha querida Dercy Gonçalves", finalizou.
A atriz Dercy Gonçalves faleceu em 2008, com 101 anos. Durante a ditadura militar, ela comandou na TV Globo atrações como "Dercy Espetacular"(1966) e "Dercy de Verdade"(1966-1969).