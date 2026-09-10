Reprodução/Instagram/@carollekker_ Carol Lekker mostra apartamento sem sofá

A apresentadora Carol Lekker utilizou suas redes sociais na última quarta-feira (9) para mostrar detalhes do apartamento onde mora, em São Paulo. A influenciadora revelou estar com muitas dívidas e, por isso, pediu demissão do Fofocalizando, do SBT.

Em algumas publicações feitas nos Stories do Instagram, ela falou sobre a situação financeira com os seguidores.

"Meu nome está no Serasa porque eu não chego ao final do mês. Não estou culpando ninguém, mas esse é um dos motivos para eu não aguentar mais, devendo até o talo", pontuou.

Ela chegou a postar vídeos do imóvel onde vive e informar que paga R$ 3 mil de aluguel. A famosa ainda contou que não possui alguns móveis ou eletrodomésticos por falta de recursos.

"Essa é minha sala; não tive condições de comprar uma televisão nem um sofá." Eu não consigo comprar, não tive condições. Eu tô vivendo sem isso. "Essa é minha realidade", disse.

Em desabafo nas redes sociais, Carol comentou sobre os desafios relacionados à saúde mental: "Eu tava chorando. Não aguento mais essa situação que estou vivendo; parece um pesadelo. Estou adoecendo, tomando remédio para depressão, ansiedade, meu cabelo está caindo", disse.

A ex-contratada do SBT afirmou sentir muita gratidão pelo canal da Anhanguera, no entanto, disse que não consegue viver com o salário que recebia.

"Conversei com meu diretor, sou muito grata ao SBT, estou muito feliz com o SBT, mas realmente não consigo viver com esse valor que vocês estão vendo. [Falam] 'ah, mas é muito'. É muito quando você já vive aqui, tem uma estrutura e sabe se virar aqui", disse.

🚨 ABSURDO! Carol lekker mostra como o salário de 10 mil é insuficiente para o seu dia dia. Em novo storys ela mostra como está seu apartamento e diz que não consegue nem comprar uma TV ou móveis. pic.twitter.com/I3m26YuvXc — Lanzin (@soulanzin) September 9, 2026

Carol x Cariúcha

Carol falou sobre as críticas feitas por Cariúcha após deixar o SBT. A ex-fazenda questionou o motivo de Cariúcha ter entrado no assunto: "Tive que voltar aqui! Como a Cariúcha apareceu falando da minha situação, então vamos lá: você é ingrata!", disse.

"O SBT deu oportunidade para você, preta, favelada, a que saiu cancelada da Fazenda, e aí o que você fez? Você arrumou outro trabalho, foi para a RedeTV!, foi para um programa de zero audiência [Superpop]. Tem uma diferença: eu saí pela porta da frente, você saiu pela porta dos fundos", soltou.

"Eu não sou a Jojo, não. Eu tenho 29 anos, não tenho medo de você. Você é ingrata, eu não falei mal do SBT. Arrumou debaixo dos panos para ir para a outra emissora", finalizou.

Tudo começou quando Cariúcha afirmou que Carol deveria ser mais humilde: "O SBT é uma emissora que deu oportunidade a uma favelada sem estudos para comandar um programa. Que emissora faz isso? Eu cheguei ganhando diárias e fui galgando. A Carol Lekker tem que entender que se começa assim e, depois, você vai crescendo", opinou.



