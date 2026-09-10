Reprodução/@gominho@lucianohuck Gominho critica Luciano Huck

Gominho criticou a falta de diversidade em um encontro feito por Luciano Huck e Angélica na terça-feira (8). O grande amigo de Preta Gil (1974-2025), apresentador do TVZ, no Multishow, citou a cantora e alfinetou o comandante do Domingão.

A resposta do famoso ocorreu em uma postagem que viralizou no X, em que um internauta identificado como Abelha Hive afirmou que não havia pessoas pretas na foto divulgada por Huck. Na ocasião, ele juntou famosos como Anitta, Xuxa Meneghel, Carolina Dieckmann, Grazi Massafera, entre outros.

"Poxa, nenhum negro", alfinetou o perfil. No entanto, Gominho respondeu: "A única Preta que eles andavam morreu", disse. Após o desabafo, o amigo de Preta Gil viu Paulo Vieira no registro e disse: "Vamos apagar [a postagem] porque o Paulo Vieira estava", soltou.





Angélica e Huck juntaram os famosos em sua mansão para a exibição particular do filme "Minha Melhor Amiga", protagonizado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli. "Turma linda", disse a apresentadora ao postar uma foto dos famosos juntos.



Reprodução/X Gominho critica reunião de Luciano Huck





Quem é Gominho?

O influenciador Vinicius Gomes da Costa, conhecido como Gominho, nasceu em Bangu, Zona Oeste do Rio. Ele ganhou fama ao virar comentarista do Muito +, atração apresentada por Adriane Galisteu na Band, além da sua participação em A Fazenda.

Reprodução/Instagram/@gominho Apresentador Gominho

Melhor amigo de Preta Gil, o apresentador largou sua carreira e foi morar com a cantora durante o tratamento contra o câncer. Ele se mudou integralmente para prestar apoio à amiga, acompanhando-a no dia a dia.

No entanto, a cantora morreu em junho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, devido a complicações decorrentes de um câncer colorretal (no intestino), diagnosticado em janeiro de 2023.