Reprodução/Internet Adriane Galisteu relembrou a convivência com Silvio Santos

Adriane Galisteu relembrou os bastidores de sua relação com Silvio Santos (1930-2024) durante participação no programa Provoca, da TV Cultura. A apresentadora afirmou que a convivência com o dono do SBT não era simples e destacou dificuldades na comunicação com o empresário ao longo de sua passagem pela emissora.

"Ele era admirável, amado, mas não era um cara fácil. Se fosse hoje, acho que minha relação seria completamente diferente. Era difícil lidar com ele. Trocar ideia com ele era chegar com a sua e sair com a dele", afirmou em entrevista a Marcelo Tas. A apresentadora também recordou o período em que comandou o programa Charme (2008) no SBT.

Apresentadora falou sobre retorno à Band

Segundo ela, a atração passou por diversas mudanças de horário. "Ele mudou meu horário 18 vezes em dois anos, me jogou de madrugada quase como um castigo, e era ao vivo", disse. Na estreia do programa, Adriane Galisteu utilizou um figurino incomum como forma de resposta às críticas. "Fiz isso para provocar, porque ele sempre falava das minhas roupas. E, no dia seguinte, tocou meu telefone. Ele adorou", relatou.

Após deixar o SBT, a apresentadora afirmou que ouviu uma previsão do empresário sobre sua trajetória. "Ele disse que a Band, para onde eu acabei indo, era uma emissora masculina e que eu pediria para voltar. Foi o que aconteceu após cinco anos. Briguei até com a minha mãe pelo Silvio", contou.

Carreira de Adriane Galisteu

também comentou o período em que ficou afastada da TV aberta. "Sempre achei que os bons ficariam empregados e era impensável eu ficar longe da TV. Poucas coisas me deixaram tão abalada como isso. Doeu profundamente", afirmou a comunicadora.

A apresentadora começou na CNT, com o programa Ponto G, em 1995. Também passou a se dedicar a trabalhos como atriz, como na novela Xica da Silva (1996), na Manchete. Ainda nos anos 1990, passou pela MTV Brasil e pela RedeTV, onde apresentou o programa Superpop. Em 2000, assinou com a Record para apresentar o É Show até 2004, quando migrou para o SBT.

Na nova emissora, apresentou Charme e integrou o elenco do Fora do Ar. Na Band, ficou entre 2008 e 2012. Passou por canais a cabo antes de assinar com a Globo em 2017. Em 2021, foi anunciada como apresentadora do reality show Power Couple, na Record. Logo depois, a artista assumiu A Fazenda.