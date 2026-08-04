Reprodução/TV Globo Marcos Mion sofre rejeição na TV

Marcos Mion está causando dores de cabeça nos executivos da TV Globo. A cada dia com mais rejeição na internet e na TV, o apresentador teria pedido ajuda à direção do canal carioca para limpar sua barra na emissora dos Marinhos.

No entanto, sem qualquer sucesso em sua missão, ele foi orientado de que tudo o que não se diz respeito ao Caldeirão deve ser tratado em outro âmbito. Por este motivo, ele resolveu processar Bento Ribeiro, ex-colega de MTV.

Após o comediante contar que conviveu com o apresentador por anos, desgastou mais ainda a imagem do contratado da TV Globo com o mercado publicitário. Inclusive, existe a questão de Mion ter virado uma figura egocêntrica e que pouco agrega às marcas.

O que disse Bento Ribeiro?

Reprodução/Instagram/@ribeirobentto O ator Bento Ribeiro

Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, o ator disse que o apresentador o perseguiu nos bastidores da atração musical. Após o comentário, a situação viralizou na web.

"Eu acho que existe uma Síndrome de Homelander [personagem da série The Boys] rolando ali, mas eu não o detesto", disse o Bento Ribeiro sobre Marcos Mion.

"Sabe o que aconteceu? Quando fui trabalhar na MTV, eu acho que ele esperava uma espécie de reverência minha. Eu morava no Rio de Janeiro, e quem morava lá nessa época não assistia nada de MTV. Quando vim trabalhar na MTV aqui, eu conhecia, óbvio. Ele não era referência para mim", disse.

E aí, eu achava que ele queria uma espécie de reverência. Quando isso não foi encontrado, eu sinto que virou uma espécie de perseguição por anos, em que eu não pude revidar Bento Ribeiro



Marcos Mion já mandou recado a críticos

Marcos Mion, fez um forte desabafo durante um Caldeirão de julho. O apresentador celebrou o encerramento do Churrascão do Mion, série de programas ao vivo exibida durante a cobertura da Copa do Mundo na TV Globo.

Na ocasião, Mion afirmou que muitas pessoas perderam a capacidade de se encantar com as conquistas e revelou que também tem enfrentado críticas nas redes sociais por demonstrar emoção ao realizar seus sonhos.

"Triste é a pessoa que perde a capacidade de encantamento, que não consegue mais sentir emoção de uma conquista, de um momento significativo", começou. "Vou abrir uma coisa com vocês. Poxa, tem uma parte que, às vezes, é bem barulhenta da internet que me critica muito por demonstrar a emoção, a emoção de realizar os meus sonhos", afirmou.

Então, ele ressaltou que segue se posicionando e, caso se emocione, jamais irá prender isso, independentemente de críticas.

"Aí eu ouvi ele falar a seguinte frase: 'Eu me recuso a carregar o peso de ter que esconder minhas emoções'. Grande sabedoria, né?", finalizou.



