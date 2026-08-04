Reprodução/Instagram/@instafurlan Ator Marco Furlan

O ator Marcos Furlan, de 48 anos, é suspeito de ter estuprado uma criança de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, no último domingo (2). Ele ficou conhecido por interpretar o personagem Heitor na série Aline, da Globo.

No momento em que era violentada, a criança chorou bastante, chamando a atenção dos convidados. Ao ser avisada, a mãe foi até o local acompanhada de outras testemunhas, que flagraram o abuso, de acordo com o jornalista Ulisses Campbell.

Quando a Polícia Militar chegou, Marcos Furlan estava trancado em um cômodo da residência e acabou preso em flagrante. Testemunhas afirmaram que ele estava transtornado e chorava bastante durante a abordagem, sendo encaminhado à Delegacia de Pindamonhangaba.

Após o ocorrido, o suspeito permaneceu preso. O iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para obter mais informações sobre o caso e recebeu a seguinte nota:

"O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Pindamonhangaba. Um homem de 48 anos foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência e por envolver menor de idade", informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Quem é Marco Furlan?

Reprodução/Instagram/@instafurlan Marco Furlan é preso





No projeto, Furlan interpretava o pretendente da protagonista, e ele passou a compor todo o triângulo amoroso da história. Fez trabalhos também no seriado "Mulher de Fases"(2011) e no programa "Escola do Amor"(2011), na TV Record.

Nas redes sociais, Marcos exibe alguns de seus trabalhos no mercado publicitário. Nascido em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, ele é formado em Ciência da Computação e chegou a atuar como funcionário público antes de seguir a carreira artística.

Enquanto trabalhava na prefeitura de sua cidade natal, decidiu se mudar para San Diego, nos Estados Unidos. Também passou por Inglaterra e Itália antes de retornar ao Brasil. Marcos iniciou a carreira no teatro e também atuou no telefilme Carro de Paulista.