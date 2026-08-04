Reprodução/Internet Scott Hylands durante sua juventude

O ator canadense Scott Hylands, conhecido por ter participado de diversas séries famosas, como, por exemplo, Night Heat (1985-1989) e Fargo (2017), além do filme Terremoto (1974), morreu aos 83 anos, na última quarta-feira (29), em Victoria, no Canadá. O anúncio do falecimento do artista só ocorreu no fim de semana, quando seu filho, Luke, se pronunciou oficialmente.

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Por meio das redes sociais, o herdeiro do intérprete fez questão de dividir um pouco do luto com os internautas. "É com o coração partido que compartilho a notícia de que meu pai, Scott, faleceu na noite de quarta-feira", declarou Luke em seu perfil no Instagram.

Reprodução/Instagram/lukehylands Scott Hylands





Luke ainda afirmou que ele e sua família "ainda estão tentando assimilar essa perda terrível" e completou: "Simplesmente não há palavras suficientes para descrever você neste momento".





Ainda em seu pronunciamento, o filho do ator não comentou sobre a causa da morte do pai. No entanto, de acordo com o jornal Toronto Sun, Hylands foi diagnosticado com leucemia mieloide em 2021. Sendo assim, o famoso vinha enfrentando uma batalha silenciosa contra a doença.

Reprodução/Instagram/lukehylands Scott Hylands ao lado de seu filho Luke





Entre os papéis memoráveis do ator estão o detetive veterano Kevin "OB" O'Brien, em Night Heat, primeira série canadense exibida nos Estados Unidos, entre 1985 e 1989, e Max, o zelador assistente da barragem do reservatório de Hollywood, no filme Terremoto, de 1974.





Quem foi Scott Hylands?

Nascido em 27 de fevereiro de 1943, em Lethbridge, na província de Alberta, no Canadá, Hylands iniciou os estudos em zoologia na Universidade da Colúmbia Britânica antes de migrar para o teatro.

Ainda que tenha tentado outra carreira, a veia artística não ficou escondida por muito tempo. Sua estreia nos palcos ocorreu em Nova York, em uma montagem off-Broadway de O Mundo Fabuloso de Billy Liar, em 1965. No cinema, apareceu pela primeira vez em A Psicose do Medo, de 1969, e, ao longo da década seguinte, integrou o elenco de diversos filmes, como Os Rapazes na Companhia C, além de séries como Mulher-Maravilha e Hart to Hart.

De volta ao Canadá nos anos 1980, ganhou destaque como o detetive Kevin "OB" O'Brien na série policial Night Heat. Mais tarde, interpretou o padre Travis no remake de V e acumulou participações em produções como Arquivo X, Supernatural, Fargo, Heartland e Wynonna Earp.



