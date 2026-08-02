Reprodução/Internet Marcos Mion apresentou queixa-crime contra Bento Ribeiro

Marcos Mion apresentou uma queixa-crime contra Bento Ribeiro, acusando o humorista de calúnia e difamação. A ação foi protocolada no Tribunal de Justiça de São Paulo cerca de um ano depois da publicação do vídeo Porque eu odeio o Marcos Mion, no YouTube. A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo.

Neste domingo (2), Bento Ribeiro comentou o caso no vídeo Estamos em APUROS! Marcos Mion quer nos CALAR..., publicado em seu canal Chapado Crítico. O humorista afirmou que soube da ação pela imprensa e disse que ainda não havia sido oficialmente comunicado sobre o processo.

Durante o vídeo, Bento Ribeiro afirmou que nunca imaginou enfrentar uma disputa judicial em razão do conteúdo publicado no canal e classificou suas declarações como brincadeiras. “Fiquei sem entender porque tudo aqui [no canal] está no plano da brincadeira, nada é real", disse.

"A gente nunca teve problema [com a Justiça] aqui e eu não esperava que o problema viria de alguém que trabalha como humorista também e faz exatamente as mesmas coisas que a gente faz aqui. Eu brinco, ele brinca também (ou brincava)", pontuou.

Em junho de 2025,publicou um vídeo dizendo que teria sido perseguido por Mion durante o período em que ambos trabalharam na MTV no início dos anos 2000. Depois disso, voltou a abordar o assunto em entrevistas, como uma participação no Programa Pânico, da Jovem Pan. O humorista também questionou a decisão do apresentador de recorrer à Justiça.

Limites da liberdade de expressão?

“Eu sou um peixe tão pequeno, quase um Nemo no mar com tantos outros peixes tão maiores, como essa pessoa... E eu fiquei achando que não faz muito sentido. Tem pessoas que conhecemos em comum e ele poderia simplesmente ter falado alguma coisa [diretamente]", declarou.

Segundo a Folha de S.Paulo, Marcos Mion sustenta que Bento Ribeiro ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao fazer acusações que considera falsas e ofensivas à sua honra. O apresentador pede a responsabilização criminal do ex-colega.

No vídeo, Bento Ribeiro exibiu antigos registros da época da MTV e um comentário publicado por Mion em 2011 para argumentar que as provocações entre os dois eram comuns. “Na cabeça dessa pessoa, eu, que tenho 200 mil [seguidores], prejudico ele, que tem um trilhão, está nas propagandas o tempo inteiro e tem aquele programa e o caralh* a quatro. É de fude* ou não é?”, disse.

Ainda de acordo com a publicação, Marcos Mion solicitou que os vídeos citados sejam retirados do ar e que Bento seja proibido de mencioná-lo em futuras entrevistas ou publicações. A Justiça, porém, negou o pedido de liminar por entender que a medida poderia configurar censura prévia. Uma audiência de conciliação deverá ser marcada nos próximos meses.