Reprodução/TV Globo Marcos Mion desabafa na Globo

Marcos Mion, fez um forte desabafo durante o Caldeirão do último sábado (18). O apresentador celebrou o encerramento do Churrascão do Mion, série de programas ao vivo exibida durante a cobertura da Copa do Mundo na TV Globo.

Durante o programa, Mion afirmou que muitas pessoas perderam a capacidade de se encantar com as conquistas e revelou que também tem enfrentado críticas nas redes sociais por demonstrar emoção ao realizar seus sonhos.

"Triste é a pessoa que perde a capacidade de encantamento, que não consegue mais sentir emoção de uma conquista, de um momento significativo", começou. "Vou abrir uma coisa com vocês. Poxa, tem uma parte que, às vezes, é bem barulhenta da internet que me critica muito por demonstrar a emoção, a emoção de realizar os meus sonhos", afirmou.

Mion ressaltou que isso o fez dar uma engessada em sua apresentação, chegando a ficar travado com tudo de sua atração.

Por um período, cheguei a dar travada, meu irmão. Eu matei a emoção de dentro de mim para, tristemente, não dar gasolina para esses haters da internet. Marcos Mion

"Mas eu estava estranho dentro da minha própria pele, sabe? Não estava me sentindo bem", continuou. "E eu vi um dos grandes jogadores da NBA chamado Victor Wembanyama. Ele estava sendo destruído, muito criticado na internet porque ele chorava em quadra, porque demonstrava a sua emoção toda hora", disse.

Por fim, ele ressaltou que segue se posicionando e, caso se emocione, jamais irá prender isso, independentemente de críticas.

"Aí eu ouvi ele falar a seguinte frase: 'Eu me recuso a carregar o peso de ter que esconder minhas emoções'. Grande sabedoria, né? Eu aprendi ali assistindo a ele", ressaltou.

Por fim, ele agradeceu à TV Globo por colocá-lo ao vivo em sua programação: "Foi a realização de um sonho gigantesco para mim", afirmou.

Mion ainda reforçou que o Churrascão do Mion deve retornar em 2027, para uma nova temporada com diversos programas ao vivo exibidos nos Estúdios Globo.

Relembrando

Vale ressaltar que Mion foi duramente criticado em abril ao receber o comediante Renato Aragão. Na ocasião, o apresentador relembrou os principais momentos do veterano na TV Globo, porém, uma atitude causou estranhamento no público.

Ao bater um papo com Renato, Mion disse que, quando entrou no canal carioca, fez questão de comandar o Criança Esperança devido ao próprio Renato, que foi o grande fundador da atração beneficente.

A reação do apresentador gerou estranhamento entre os telespectadores e uma enxurrada de críticas na internet.



