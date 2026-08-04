Reprodução/Internet Trilogia das Marias estreia no Globoplay em agosto

A Trilogia das Marias, estrelada por Thalía, chega ao Globoplay neste mês. O serviço de streaming disponibiliza Marimar (1994) e Maria do Bairro (1995) nesta segunda-feira (3), enquanto Maria Mercedes (1992) entra no catálogo em 24 de agosto. As três novelas figuram entre os maiores sucessos da teledramaturgia mexicana dos anos 1990.

Além de interpretar as protagonistas das histórias, Thalía também gravou as músicas de abertura das produções. Em entrevistas concedidas à Globo nos últimos anos, a artista relembrou o carinho do público brasileiro pelas novelas. Durante participação no Conversa com Bial, em 2023, a cantora e atriz comentou a relação construída com os brasileiros ao longo das décadas.

Conheça as histórias das novelas

“É um grande caso de amor. Acho que as novelas fizeram com que a gente se apaixonasse um pelo outro. Minhas personagens e minhas músicas, que chegavam com as novelas, fizeram com que essa relação se tornasse tão especial", disse a artista. Já no Altas Horas, em 2021, Thalía destacou o impacto das produções para diferentes gerações. “As três Marias, Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro, têm esse efeito: são histórias que reúnem toda a família para rir, para chorar e para comentar juntos. Esse é o presente que elas me deram", disse.

Primeira novela da trilogia, Maria Mercedes (1992) acompanha uma jovem vendedora de bilhetes de loteria que aceita se casar com um milionário gravemente doente para ajudar a família. Após a morte do marido, ela passa a enfrentar a hostilidade de Malvina, tia do empresário.

Em Marimar (1994), a protagonista vive com os avós em uma comunidade de pescadores até se envolver com Sérgio Santibáñez. O casamento, motivado pelos interesses do herdeiro, transforma sua vida em uma sequência de humilhações. Anos depois, ela retorna com outra identidade em busca de vingança.

Já Maria do Bairro (1995) apresenta a história de Maria Hernández, jovem criada em um lixão que é acolhida por uma família milionária. Apaixonada por Luís Fernando, ela enfrenta preconceito, disputas familiares e a perseguição da vilã Soraya Montenegro, uma das personagens mais lembradas das novelas mexicanas.

A produção é baseada em Los Ricos También Lloran, de 1979, que é um remake da telenovela venezuelana Raquel ambas inspiradas em textos originais de Inés Rodena (1905-1985).