Carol Lekker detona Eliana
Reprodução/SBT/TV Globo
Carol Lekker detona Eliana

Carol Lekker, uma das apresentadoras do Fofocalizando no SBT, criticou Eliana ao vivo devido à baixa audiência na atração da TV Globo no último domingo (2). A ex-fazenda ainda sugeriu que a veterana fosse tirada do ar.

Tudo iniciou quando o Fofocalizando falava sobre a programação do SBT no último fim de semana. Além da comemoração pelo Domingo Legal chegar a liderar no Ibope na Grande São Paulo, eles elogiaram a apresentação de  Patricia Abravanel no Programa Silvio Santos. Então, Carol desceu a lenha na ex-estrela do canal da Anhanguera.

"Tem apresentadora que está ficando para trás. Botaram programa novo, estão virando o pessoal de cabeça para baixo [sobre quadro Invertidamente], mas ela não está rendendo. Tira essa mulher daí!", disse.

Constrangidos, Gabriel Cartolano e Matheus Baldi tentaram mudar os prumos da conversa. O apresentador chegou a pedir que Lekker parasse; além disso, o colunista elogiou a loira. "Ela é boa", disse.

No entanto, Lekker continuou tecendo comentários e debochou até da risada da apresentadora global.

"A bota em um programa que é para ela, mais tranquilo, mais calmo, para ela ficar dando essa risadinha dela, porque não está rolando ela nos domingos, Globo", disse.


Audiência da Eliana

iG  apurou que, na média geral,  Eliana seguiu na liderança com 7,7 pontos. No mesmo horário, o SBT seguiu com 6,4 e a Record com 4,8 pontos. Vale ressaltar que, mesmo em primeiro lugar em todo o horário, a audiência da loira é considerada baixa para os padrões da Globo.

No entanto, a grande surpresa aconteceu no encerramento, quando Portiolli registrou 6,89 e Eliana, em seus minutos finais de sua atração, marcava 6,82 pontos. Ao perceber a liderança, o apresentador do SBT fez questão de comentar o feito contra sua ex-colega de emissora.

Desafio

Mesmo mantendo a liderança, Eliana tem um forte desafio: manter uma distância de Celso Portiolli. No SBT, nos tempos áureos, a loira chegava a dar 10,0 de média.

Em seus últimos programas no canal da Anhanguera, em 2024, o Programa Eliana, exibido em junho, registrou uma média de 7,1 de audiência, quase a alcançada por ela em sua  atração  na Globo.

Eliana quase perde para o SBT. Foto: Reprodução/TV Globo
Em Família com Eliana teve sua pior audiência desde a estreia. Foto: Reprodução/Internet
Globo ficou 21 horas consecutivas sem liderar a audiência. Foto: Reprodução/Internet
Eliana conquista audiência razoável em retorno. Foto: Reprodução/TV Globo
Eliana comandará O Elo Fraco, novo game show da Globo no Em Família. Foto: Reprodução/Internet


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