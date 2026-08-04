Reprodução/SBT/TV Globo Carol Lekker detona Eliana

Carol Lekker, uma das apresentadoras do Fofocalizando no SBT, criticou Eliana ao vivo devido à baixa audiência na atração da TV Globo no último domingo (2). A ex-fazenda ainda sugeriu que a veterana fosse tirada do ar.

Tudo iniciou quando o Fofocalizando falava sobre a programação do SBT no último fim de semana. Além da comemoração pelo Domingo Legal chegar a liderar no Ibope na Grande São Paulo, eles elogiaram a apresentação de Patricia Abravanel no Programa Silvio Santos. Então, Carol desceu a lenha na ex-estrela do canal da Anhanguera.

"Tem apresentadora que está ficando para trás. Botaram programa novo, estão virando o pessoal de cabeça para baixo [sobre quadro Invertidamente], mas ela não está rendendo. Tira essa mulher daí!", disse.

Constrangidos, Gabriel Cartolano e Matheus Baldi tentaram mudar os prumos da conversa. O apresentador chegou a pedir que Lekker parasse; além disso, o colunista elogiou a loira. "Ela é boa", disse.

No entanto, Lekker continuou tecendo comentários e debochou até da risada da apresentadora global.

"A bota em um programa que é para ela, mais tranquilo, mais calmo, para ela ficar dando essa risadinha dela, porque não está rolando ela nos domingos, Globo", disse.

🚨AGORA: Carol Lekker exalta Patrícia Abravanel, e joga shade pra Eliana na Globo: "É colocando apresentadoras que já estão ó, a muito anos de carreira, no bolso. Tem apresentadora que está ficando pra trás, que não está rendendo nada". #FofocalizandoNoSBT #EmFamíliaComEliana pic.twitter.com/jSzK8bl3CP— Brenno Moura TV (@brenno__moura) August 3, 2026





Audiência da Eliana

O iG apurou que, na média geral, Eliana seguiu na liderança com 7,7 pontos. No mesmo horário, o SBT seguiu com 6,4 e a Record com 4,8 pontos. Vale ressaltar que, mesmo em primeiro lugar em todo o horário, a audiência da loira é considerada baixa para os padrões da Globo.

No entanto, a grande surpresa aconteceu no encerramento, quando Portiolli registrou 6,89 e Eliana, em seus minutos finais de sua atração, marcava 6,82 pontos. Ao perceber a liderança, o apresentador do SBT fez questão de comentar o feito contra sua ex-colega de emissora.

Desafio

Mesmo mantendo a liderança, Eliana tem um forte desafio: manter uma distância de Celso Portiolli. No SBT, nos tempos áureos, a loira chegava a dar 10,0 de média.

Em seus últimos programas no canal da Anhanguera, em 2024, o Programa Eliana, exibido em junho, registrou uma média de 7,1 de audiência, quase a alcançada por ela em sua atração na Globo.



