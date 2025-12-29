Reprodução/TV Globo/Record Fábio Porchat e Ticiane Pinheiro

A indefinição sobre o futuro profissional de Ticiane Pinheiro virou tema do Fantástico. Em um quadro de humor no qual Fábio Porchat faz um apanhado de tudo o que marcou 2025, o comediante previu que a ex-apresentadora da Record não deve demorar a fechar contrato com a Globo e se juntar ao elenco da "Vênus Platinada".

O Fantástico do último domingo (28) exibiu o quadro Que Ano Foi Esse, Porchat?, no qual o humorista comentou os assuntos que bombaram em 2025, do "morango do amor" às bonecas Labubu. Também foram citados a estreia de Belo como ator e a separação de Virginia Fonseca.

"2025 foi, com certeza, um ano de intercâmbio cultural. Os gringos vindo para o Brasil, o Rodrigo Faro e a Catia Fonseca passando ali pelo Domingão", disse o apresentador de Que História É Essa, Porchat?, em clara menção à participação da ex-apresentadora da Band e do ex-apresentador da Record no Dança dos Famosos deste ano.

Porchat também comentou a situação de Ticiane Pinheiro, filha de Helô Pinheiro, que anunciou sua saída do Hoje em Dia, da Record, devido à mudança de César Tralli, seu marido, para o Rio de Janeiro, onde passou a comandar o Jornal Nacional.

"A Ticiane Pinheiro é questão de tempo, hein? Já, já ela pega um Dança dos Famosos, que é uma alfândega de imigração da TV aberta, né? Vamos combinar?", brincou o comediante, ao exibir imagens da apresentadora dançando durante uma participação ao lado do marido no Domingão com Huck.

Desde que o jornalista foi anunciado como substituto de William Bonner no Jornal Nacional, o futuro de Ticiane Pinheiro passou a ser alvo de especulações, já que o telejornal é apresentado diretamente do Rio de Janeiro. Até então, Tralli comandava o Jornal Hoje a partir de São Paulo, enquanto Ticiane apresentava o Hoje em Dia, também na capital paulista.

Vale lembrar que Ticiane Pinheiro recentemente se despediu da Record no Família Record, especial de fim de ano do canal.