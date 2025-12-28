Reprodução Instagram Ator cobrou responsabilidade dos homens no combate à violência contra a mulher





Diante do aumento dos casos de violência contra a mulher no Brasil, o ator e ex-BBB Diogo Almeida usou as redes sociais para propor uma reflexão direta ao público masculino. No último sábado (27), ele publicou um vídeo intitulado “papo de homem”, no qual defende que os homens assumam uma postura ativa no enfrentamento desse tipo de violência.

Na legenda da publicação, Diogo foi enfático ao cobrar responsabilidade. “Nós, homens, precisamos assumir um papel ativo nesse enfrentamento, em prol das mulheres. Não podemos ficar parados, apenas assistindo. Precisamos agir, refletir, mudar e ser parte da solução”, escreveu.

Além de ator, Diogo Almeida é psicólogo e afirmou que pretende iniciar 2026 retomando as rodas de conversa com homens, iniciativa voltada à conscientização e à redução das violências praticadas contra mulheres. Segundo ele, o projeto já existia antes mesmo de sua projeção nacional como protagonista da novela "Amor Perfeito", da TV Globo. “Em janeiro eu vou retomar as rodas de conversa com homens. Precisamos falar mais sobre isso!”, declarou.

A publicação teve ampla repercussão e recebeu uma série de mensagens de apoio nos comentários. Uma seguidora destacou a importância de ampliar o debate para além da agressão física. “Muitas mulheres sofrem violências verbais e psicológicas, que nem sempre são visíveis”, escreveu. Outra internauta elogiou a iniciativa e defendeu o efeito multiplicador da ação. “Alguns homens precisam começar, quem sabe essa atitude se espalhe e possamos viver sem violência”, comentou.





Fãs também ressaltaram o uso consciente da visibilidade pública. “Que bom ver um homem usando seu espaço para educar, refletir e agir. Esse tipo de conversa muda realidades”, afirmou uma seguidora. Em outro comentário, uma internauta destacou o impacto emocional do tema. “Falar sobre violência contra a mulher é falar de dores que muitas vezes não deixam marcas visíveis. É dar nome ao medo, ao silêncio e às feridas emocionais”, escreveu.



