Reprodução/Record Ticiane Pinheiro decidirá seu futuro na Record

Enquanto a TV Globo destacou Ticiane Pinheiro na tradicional vinheta de fim de ano da emissora, a Record tenta obter um posicionamento sobre a permanência da apresentadora no Hoje em Dia. Falta apenas a assinatura da veterana para encerrar as negociações de renovação de contrato, que estão em planejamento desde outubro.

Segundo o colunista Flávio Ricco, Pinheiro recebeu um prazo de cinco dias para devolver o contrato assinado; caso contrário, a emissora da Barra Funda encontrará uma substituta para o programa matinal, do qual ela faz parte desde 2015.

O canal entende que, caso a renovação não aconteça, será necessário definir um plano B para 2026. Existe a possibilidade de recorrer a uma solução interna, com um nome da casa; porém, não está descartado buscar outro profissional na concorrência, caso Ticiane opte por deixar a atração.





A demora na resolução acontece principalmente após César Tralli mudar-se para o Rio de Janeiro, depois de substituir William Bonner no Jornal Nacional.

A emissora carioca ainda colocou Ticiane, estrela da Record, em uma posição bastante destacada na campanha de fim de ano de 2025. Ela aparece no início da vinheta ao lado do marido, César Tralli, e das filhas Rafaella e Manuella. As cenas, gravadas na casa da família, reforçam o grande prestígio de César no canal.

Reprodução/TV Globo Ticiane Pinheiro em vinheta da Globo





Não é a primeira vez que a filha da Garota de Ipanema aparece na programação global. Ela já participou como convidada de Luciano Huck, após ser liberada pela emissora da Barra Funda, e também gravou o documentário Pra Sempre Paquitas (2004), do Globoplay.

A participação de Ticiane ganhou notoriedade no Jornal Nacional. Tralli e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo e mostraram os bastidores da gravação. "A Manu, danadinha, comeu todos os pães de queijo!", divertiu-se ele.

Sobre Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro Tralli é apresentadora e ex-atriz. Desde 2015, apresenta diariamente o Hoje em Dia, na Record. Também comandou o Troca de Esposas e o Canta Comigo Teen.

É filha do engenheiro Fernando Pinheiro das Dores e de Helô Pinheiro. Possui duas graduações: formou-se em Jornalismo, em 1997, e em Cinema, em 2004. Em 2014, começou a namorar o jornalista César Tralli. Os dois se casaram em 2017 e tiveram nomes conhecidos como padrinhos, entre eles Ana Hickmann, César Filho, Karina Bacchi, Otávio Mesquita, Ricardo Almeida e Maya Mazzafera.