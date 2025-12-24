Instagram Porchat grava vídeo na Embaixada em Roma e gera reação de políticos

O humorista Fábio Porchat gravou um vídeo humorístico na Embaixada do Brasil em Roma, na Itália, que ironiza políticos de direita no caso da campanha das Havaianas. A gravação veio a público nesta terça-feira (23) e gerou questionamentos de parlamentares sobre a utilização de um espaço diplomático para conteúdo político.

Porchat no local, onde o humorista está hospedado a convite do embaixador brasileiro em Roma, Renato Mosca de Souza. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a gravação ocorreu sem autorização. Em nota, o Itamaraty afirmou: “Fabio Porchat é convidado pessoal para a celebração da noite de Natal. Durante sua estada na residência, o artista gravou e publicou vídeo sem seu conhecimento e autorização”.

No conteúdo publicado nas redes sociais e em parceria com o Porta dos Fundos, Porchat interpreta um gestor de crise e ironiza a reação de políticos conservadores à campanha da Havaianas estrelada por Fernanda Torres. No vídeo, o humorista aparece usando trajes de banho dentro da embaixada.

Em uma das falas, Porchat diz: “A gente tem que te trocar de bilionário, trocar você dos Moreira Salles e jogar para o Elon Musk”. A encenação sugere que a polêmica seria um complô para favorecer a esquerda, em tom satírico.

A campanha original gerou críticas após Fernanda Torres afirmar: “Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”. A frase motivou manifestações de políticos de direita contra a marca.

Reação política

Após a divulgação do caso, o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, anunciou que fará um pedido formal de esclarecimentos. “Quando estrutura diplomática vira cenário para humor político, o problema não é opinião, é uso indevido do Estado. Instalações governamentais não servem para militância, nem para proteger aliados”, afirmou.

O Itamaraty reforçou que não houve gasto público com a estadia. “As despesas de convidados pessoais do embaixador são custeadas pelo próprio chefe da Missão Diplomática”, informou a pasta.