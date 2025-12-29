Reprodução/Internet SBT cancelou o programa Luccas Toon após baixos índices de audiência

O SBT decidiu cancelar o programa Luccas Toon, estrelado por Luccas Neto, a partir de janeiro de 2026. A atração infantil, que exibia esquetes com o influenciador e irmão de Felipe Neto, deixará a grade após não atingir os índices de audiência esperados desde sua estreia na emissora, em março de 2024. O contrato com o criador de conteúdo não será renovado para o próximo ano.

Inicialmente exibido nas manhãs de sábado, entre 11h15 e 12h15, o programa chegou a ser deslocado para as 6h por conta dos baixos números. Mesmo com a mudança,continuou com desempenho insatisfatório. Em diversos dias, os episódios marcavam menos de 1 ponto na Grande São Paulo, principal mercado de medição de audiência do país.

Mais uma aposta que falhou

Com números abaixo do esperado, a direção dooptou por encerrar a parceria. A emissora decidiu ampliar o tempo de exibição do Sábado Animado, tradicional bloco infantil comandado por Silvia Abravanel, que ocupa as manhãs de sábado há mais de uma década.

A estreia de Luccas Neto no SBT foi anunciada como uma das apostas para renovar a programação infantil do canal em 2024. No entanto, o conteúdo não conseguiu atrair o público do horário e enfrentou dificuldades para competir com atrações de outras emissoras e plataformas digitais.