Reprodução/TV Globo Luciano Huck durante apresentação no The Wall

A pergunta do The Wall que fãs da novela Vale Tudo responderiam com facilidade foi feita durante um quadro do Domingão com Huck. A participante Elen Amaral foi questionada sobre qual atriz viveu a vilã Odete Roitman na versão de 2025 do remake. Ela acertou precisamente ao responder Débora Bloch.

A participação de Elen e de sua esposa, Vanessa, foi ao ar na tarde do último domingo (28). "Sua companheira é noveleira?", perguntou Luciano Huck. "Muito", enfatizou Vanessa.

Logo depois, a participante que estava na sala isolada, recebeu a pergunta: "Qual dessas atrizes interpretou Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, de 2025?", questionou a voz do programa.

As opções eram:

a) Débora Bloch

b) Beatriz Segall (Odete da versão original de 1989)

c) Paolla Oliveira





Sem hesitar, Elen respondeu corretamente: "Como eu sou uma boa noveleira, letra A, Débora Bloch", cravou.

Após confirmar que a resposta estava certa, Luciano Huck demonstrou sua admiração pela obra. "Uma loucura essa novela, um sucesso. Eu adorei", frisou o apresentador.

Polêmicas em Vale Tudo

Mesmo com êxito em sua exibição, a trama adaptada por Manuela Dias recebeu críticas de parte do público, principalmente pelas mudanças em alguns núcleos em comparação com a obra original de 1989. Parte do elenco também não gostou das mudanças com relação ao texto original.

À época, em entrevista ao Fantástico, a autora comentou os ataques e explicou como lidou com as críticas.

"Ser roteirista, ainda mais de novela das nove, é lidar com críticas. Procuro aprender com elas, acho isso fundamental. Não apenas sofrer. Com as críticas e as dificuldades, temos sempre que aprender. Tentei a minha coreografia mais difícil", afirmou no programa.

A veterana também elogiou a atuação de Débora Bloch como Odete Roitman.

"Nosso olhar de sociedade já não precisa ver essa mulher como perversa, porque ela ama, é dona do seu corpo e do seu desejo. E a Débora trouxe isso à máxima potência, porque é uma atriz absurda. Acho que a gente pode questionar tudo isso", disse a autora.

Taís Araujo e Luis Lobianco estão entre os artistas que se manifestaram publicamente contra a condução do remake, enquanto outros teriam expressado insatisfação nos bastidores. Já Lorena Lima e Mavie Jinkings se posicionaram em apoio ao coletivo lésbico que criticou a abordagem do casal interpretado por elas na trama.