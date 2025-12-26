Reprodução Instagram Tici Pinheiro recebeu homenagem de Renata Alves nas redes sociais

Nesta sexta-feira (26), a apresentadora Renata Alves prestou uma homenagem emocionante a Ticiane Pinheiro, que deixou a Record após cerca de 20 anos de vínculo com a emissora. Ao longo dessa trajetória, as duas dividiram o comando do programa matinal "Hoje em Dia", ao lado de Celso Zucatelli e Ana Hickmann, consolidando uma parceria marcada por cumplicidade e amizade.

Em publicação nas redes sociais, Renata anunciou a despedida ao lembrar que aquele também foi seu último dia ao lado da colega antes de entrar de férias. “E o dia chegou! Como vou entrar de férias, hoje foi meu último dia ao lado da minha parceira diária de Hoje em Dia: de risadas, abraços e olhares de incentivo. Foram 10 anos de uma troca muito especial, e por isso é tão difícil se despedir”, escreveu. Na sequência, a apresentadora refletiu sobre o encerramento do ciclo e reforçou sua admiração por Ticiane: “Mas ciclos começam e terminam, e assim segue a magia da vida. Estarei aqui sempre te aplaudindo e sorrindo, mesmo que um pouquinho distante. Hoje sou pura gratidão a Deus por ter colocado no meu caminho uma pessoa tão especial! Te amo pra sempre, Tici Pinheiro”.

Ticiane Pinheiro respondeu à homenagem com carinho e gratidão, destacando a força do laço construído ao longo dos anos. “Ah, minha amiga linda! Te amo tanto! Obrigada por tudo. Nossa amizade será eterna, e isso me deixa muito feliz! Foram 10 anos maravilhosos trabalhando ao seu lado. A sorte é minha”, comentou.

A publicação também reuniu manifestações de outros colegas de trabalho, que fizeram questão de destacar o afeto e a admiração por Ticiane. Keila Jimenez, que integra o "Hoje em Dia" como apresentadora do quadro "Diário das Celebridades", comentou: “Aí eu choro de novo. Amo as duas. Sei que devem estar sofrendo como eu. Mas formamos um time em tanto. E como disse para Tici Pinheiro, nada muda isso, Renata Alves, a gente sabe o que a gente construiu”. Já a jornalista e ex-A Fazenda Michelle Barros escreveu: “Suas lindas”. Mariana Godoy e Paloma Tocci reagiram com emojis de coração.

A saída de Ticiane Pinheiro da Record foi uma decisão pessoal. A apresentadora deixará São Paulo e se mudará para o Rio de Janeiro, onde passará a viver mais perto do marido, César Tralli, que assumiu recentemente o posto de novo âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo.



