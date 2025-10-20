Reprodução/TV Globo Luciano Huck no Domingão

O apresentador Luciano Huck foi pego de surpresa por um pedido de Nicole Bahls antes da apresentação dela na Dança dos Famosos, no último domingo (19). Após quase deixar a competição algumas vezes, a influenciadora fez um pedido inusitado ao marido de Angélica.

"Está nervosa?", perguntou o comunicador. "Muito, porque a gente não quer sair. Você podia adiar esse trem um pouco", respondeu Nicole, bem-humorada.

"Mas você quer conversar para relaxar ou quer dançar logo?", insistiu Huck. " Quero dançar, porque tenho medo de esquecer a coreografia", disse ela.





"Concentra, pelo amor de Deus, que vai dar tudo certo", incentivou o apresentador.

O ritmo da semana foi o lindy hop, uma dança que surgiu entre as décadas de 1920 e 1930, no bairro do Harlem, em Nova York. Ela mistura passos do Charleston, breakaway e sapateado, acompanhados pelo som do swing jazz.

É uma dança cheia de movimentos, giros, improvisos e é feita em dupla, com forte ênfase na conexão entre os parceiros e na musicalidade. O lindy hop é considerado um dos precursores de todas as danças swing.

A atual temporada da Dança dos Famosos tem sido marcada por alguns desfalques. O primeiro foi MC Livinho, que nem chegou a se apresentar. Ele foi substituído às pressas pelo ator Lucas Leto, conhecido por interpretar Sardinha no remake de Vale Tudo (2025).

Em seguida, Gracyanne Barbosa deixou a competição após sofrer um rompimento no tendão durante os ensaios. Já Luan Pereira saiu do quadro ao descobrir estar com um problema de saúde. O sertanejo contou que sentiu a pior dor de sua vida, após ser constatado que estava com mais de dez pedras nos rins, precisando deixar a atração global para se cuidar.

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos?

Os participantes foram salvos por meio da votação do público, da plateia, dos telespectadores e dos jurados convidados. Veja quem garantiu vaga na próxima fase:

Álvaro Xaro e Mariana Torres: salvos pelo público.

Wanessa Camargo e Diogo Basílio: salvos por Carlinhos de Jesus.

Nicole Bahls e Fernando Perrotti: salvos por Milton Cunha.

Richarlyson e Monique Santos: salvos por Zebrinha.

Com isso, os eliminados da semana foram:

Tereza Seiblitz e Jefferson Belisco;

Rodrigo Faro e Larissa Parison.