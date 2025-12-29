Reprodução/Internet Zé Felipe mantém contato frequente com Virginia após separação

Zé Felipe falou abertamente sobre a relação com Virginia Fonseca após o fim do casamento de cinco anos. Durante entrevista ao portal Léo Dias, nos bastidores de um show em Florianópolis, o cantor contou que mantém contato constante com a influenciadora, especialmente por causa dos filhos do casal.

Segundo ele, a convivência segue com respeito e parceria, mesmo com o fim da relação conjugal. “Terminei um casamento com três filhos, mas foi muito abençoado. Graças a Deus, tenho uma boa relação com a Virginia, falo com ela, não quase todo dia, mas toda semana, bastante”, afirmou o artista.

“A gente tem uma amizade muito legal, com muito respeito”, completou Zé Felipe ao comentar a dinâmica entre os dois desde a separação. O cantor explicou que os dois mantêm uma rotina de diálogo para facilitar a criação dos filhos.

“Ela sempre é muito solícita de deixar, quando estou em Goiânia, eu ficar com as crianças. A gente sempre conversando, um entendendo a agenda do outro”, destacou.

Ele também contou que os três filhos têm lidado bem com a nova configuração da família. “Para eles, acho que não teve um baque tão grande”, avaliou o cantor. Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio deste ano, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais.

Fim do casamento

Na época, o ex-casal declarou que manteria a parceria na criação dos filhos e valorizaria tudo o que construíram juntos como família. “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, disseram os dois no comunicado oficial.