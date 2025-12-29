Reprodução/Instagram Luccas Neto assina contrato com o SBT



A saída de Luccas Neto do SBT é a certeza que influenciadores, por mais cliques que tenham em seus perfis, não dão ibope em TV aberta. Isto é primário, mas a direção do SBT teima em errar por ignorância do ramo.

Luccas é irmão de Felipe Neto , aquele jovem que uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra.

Luccas Neto se apresenta como ator, roteirista e empresário com bilhões de visualizações acumuladas na internet.

Mas internet não é TV aberta e nada tem a ver com TV aberta. A TV aberta tem 85% de sua audiência determinada pela dona de casa, mulher com mais de 50 anos. E este público de TV aberta não se interessa por influencers.

Se você quer fazer TV aberta, primeiro você tem que entender qual é o seu público. Se você não entender o mínimo que é o seu público, você não tem como fazer que este público de TV aberta se interesse pelo teu produto.

Mas o comando do SBT continua errando sempre em todos os horários. Desde quando inventaram um programa feminino que não interessava ao público feminino, e muitas horas de duração, já se anteviu o que o futuro mostraria à família que comanda o SBT.

Parece até maldição de herança porque na TV Bandeirantes, o herdeiro Johnny, o Boni da Band, comete os mesmos erros que o SBT.

As duas famílias poderiam passear em um parque de diversões e brincar de pescar brinquedos de pelúcia.

TV aberta é para quem sabe fazer. TV aberta não é questão de dinheiro, é questão de criatividade e saber fazer.

A TV Record tem o mesmo Ibope faz tempo, e foi o SBT que perdeu Ibope para ficar atrás da TV Record e não a TV Record que passou acima do SBT. Então não adianta pensar que por herança a pessoa que comanda vai fazer o que tem que fazer.