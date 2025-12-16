Reprodução/SBT/Instagram/@zezedicamargo Zezé Di Camargo erra questão básica sobre tabuada

Após se envolver em recentes polêmicas, que incluem críticas à presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do STF Alexandre de Moraes no lançamento do SBT News, além de declarações direcionadas às herdeiras do SBT, Zezé Di Camargo voltou a ser assunto nas redes sociais. Fãs resgataram um vídeo antigo do cantor no Show do Milhão, reacendendo debates sobre sua postura pública.

Na atração apresentada por Silvio Santos, em 2002, uma das perguntas era: "Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 49?". As opções eram: 1) nove; 2) oito; 3) seis; 4) sete. Visivelmente em dúvida, o cantor sertanejo chegou a cogitar a alternativa 1, que corresponderia a 9 x 9.

Zilú Camargo, então esposa do artista, demonstrou espanto ao acompanhar a dificuldade do "marido" diante de uma pergunta simples de tabuada. Na ocasião, Zezé reagiu: "Eu sou ruim de matemática". Incerto sobre a resposta correta, o cantor decidiu pular a questão.





No entanto, a resposta correta era 7, que multiplicado por ele mesmo resulta em 49. O momento voltou a repercutir nas redes sociais, e internautas não pouparam comentários sobre o episódio.

"Não teve uma boa educação. Beleza! Venceu na vida com o talento que tem, cheio de grana. Custava se dedicar a pelo menos saber o básico para não passar vergonha como essa?", comentou um usuário. "Ele pediu tempo para fazer uma conta que não sabia nem por onde começar", ironizou outro.

Polêmica



No vídeo divulgado nas redes sociais de Zezé Di Camargo, o cantor criticou o convite de Lula para a inauguração do SBT News e disse que as filhas estariam indo em desacordo com as convicções do pai, Silvio Santos, que morreu em 2024.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava..."

Por conta disso, o artista pediu que o Especial de Natal que gravou para emissora, programado para ir ao ar no próximo dia 17 de dezembro, não fosse exibido: "Eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente. Se puderem fazer um favor para mim, tirem meu especial do ar. A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, do que grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial no ar".



