Reprodução/SBT Ratinho fala sobre o SBT

O apresentador Ratinho decidiu rebater os ataques de Zezé Di Camargo e a fúria de parte do público bolsonarista, que passou a incentivar um boicote ao SBT e ao SBT News. O canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) contou com um discurso de seu apresentador da faixa nobre para esclarecer a situação.

No Programa do Ratinho desta segunda-feira (15), o comunicador fez um pronunciamento para frisar que o SBT não é de esquerda nem de direita. Ou seja, trata-se de uma emissora imparcial, aberta a qualquer governo que esteja no poder.

"Olha, nos últimos dias, nossa emissora sofreu uma série de críticas incentivadas por um país dividido, lamentavelmente. A força das redes sociais impulsionou a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para um dos lados políticos, seja de esquerda ou de direita", iniciou Ratinho.





O profissional contratado da emissora da Anhanguera desde 1998, elencou a polêmica como fanatismo político.

"Esse é o maior exemplo de que o Brasil precisa ser urgentemente repensado, e de que as opiniões e as ideologias políticas precisam ser respeitadas. O SBT não tem lado, gente, nunca teve. O SBT não tem partido, nunca teve. O SBT é isento", ressaltou. "Transformar o lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância", comentou o apresentador.

O comunicador afirma que a emissora não tem nenhum posicionamento político, mantendo-se neutra.

"O SBT respeita os poderes constituídos e, até mesmo por educação e pela pluralidade, convidou para essa solenidade autoridades de todos os poderes e de todas as linhas de pensamento, sejam de direita, centro ou esquerda", frisou o comunicador, rebatendo críticas de que apenas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes teriam sido convidados para o evento.

Já em conversa com Flávio Bolsonaro, Ratinho voltou a destacar que o SBT não tem ideologia política. "O SBT tem que mostrar o Brasil. O SBT não tem lado. Televisão nenhuma tem que ter lado. Televisão é uma concessão pública, não pode ter lado. Temos que deixar todo mundo vir aqui. O Silvio Santos sempre fez isso, a vida inteira, e não vai ser diferente agora", afirmou.

Carlos Massa também voltou a enfatizar que a emissora não tem lado. "Aproveito para lembrar que o nosso programa está de portas abertas para todas as linhas de pensamento da política. O SBT sempre foi e sempre será uma emissora imparcial", declarou.

"Vocês se lembram que, durante as candidaturas à Presidência da República, eu entrevistei todos os candidatos, sempre da mesma forma. E aqui vai continuar sendo assim. O SBT não tem lado; o lado do SBT é o povo!", reforçou.