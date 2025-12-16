Em outro vídeo Zezé Di Camargo aparece no antigo Show do Milhão, apresentado por Silvio Santos, onde Zezé Di Camargo se embanana todo no palco por não saber quanto é a conta de 7x7, e na plateia, a sua antiga mulher Zilu mostrando o rosto desanimado com a falta de cultura do cantor.
A atitude das filhas de Silvio
Isto é apenas uma opinião pessoal e logicamente nada tem a ver com a editoria do Portal IG. Mas se faltou maturidade para Zezé Di Camargo que falou tanta coisa “estranha” no seu vídeo criado na madrugada, faltou também maturidade para a decisão das filhas de Silvio Santos que decidiram não exibir o Especial de Natal.
As filhas de Silvio até podem ter pouca experiência, mas deveriam saber estar ladeadas por gente que soubesse o que fazer. É lógico que o Especial deveria ser exibido. Foi dada uma importância ao Zezé Di Camargo que ele não tem. Zezé assinou uma autorização que liberava a TV a exibir o especial.
É exatamente como se fosse um contrato com um show como outro qualquer.
O SBT é maior
Por pior que seja a atual administração do SBT, não se pode deixar de entender que o SBT é muito maior que todos os cantores sertanejos, quem quer que sejam. Não é uma questão de valores ou juízo. É uma questão de realidade.Nenhuma rede de TV que tenha alcance nacional pode abaixar sua importância para brigar com qual for o cantor.Uma rede de TV de alcance nacional só não pode enfrentar o governo constituído, seja ele qual for.
A festa errada
As filhas de Silvio Santos deveriam ter inaugurado o SBT News sem festa pública, apenas com a exibição na TV. Se quisessem fazer uma festa, que fosse uma festa pequena e íntima na casa de Iris Abravanel, que é grande o bastante para receber todas as autoridades que estavam no SBT, mas de maneira discreta e com elegância.Uma verdadeira festa de família com a presença de autoridades.
Mas para fazer isto precisariam ter a maturidade e conhecer o jogo de poder. O futuro vai mostrar se elas aprenderam a lição dos dias atuais.