Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo

Apenas um dia após Zezé Di Camargo acusar o SBT de fazer bobagem, no entender de, agora de madrugada as redes sociais começaram a exibir dois vídeos engraçadíssimos sobre o cantor sertanejo.

No primeiro vídeo Zezé aparece sendo um boneco de brinquedo em uma caixa de presentes com o nome de Zezé Cara Amargo. E ao fim do vídeo aparece que a fábrica do brinquedo é a Bozotoys.

Em outro vídeo Zezé Di Camargo aparece no antigo Show do Milhão, apresentado por Silvio Santos, onde Zezé Di Camargo se embanana todo no palco por não saber quanto é a conta de 7x7, e na plateia, a sua antiga mulher Zilu mostrando o rosto desanimado com a falta de cultura do cantor.

Zezé di Camargo nunca foi conhecido pela inteligência; hoje soma a isso a imagem de um cantor sem voz, adúltero e artisticamente medíocre pic.twitter.com/0WykwGJTHi — Janoninho (@_Janoninho) December 16, 2025











A atitude das filhas de Silvio

Isto é apenas uma opinião pessoal e logicamente nada tem a ver com a editoria do Portal IG. Mas se faltou maturidade para Zezé Di Camargo que falou tanta coisa “estranha” no seu vídeo criado na madrugada, faltou também maturidade para a decisão das filhas de Silvio Santos que decidiram não exibir o Especial de Natal.

As filhas de Silvio até podem ter pouca experiência, mas deveriam saber estar ladeadas por gente que soubesse o que fazer. É lógico que o Especial deveria ser exibido. Foi dada uma importância ao Zezé Di Camargo que ele não tem. Zezé assinou uma autorização que liberava a TV a exibir o especial.

É exatamente como se fosse um contrato com um show como outro qualquer.



O SBT é maior

Por pior que seja a atual administração do SBT, não se pode deixar de entender que o SBT é muito maior que todos os cantores sertanejos, quem quer que sejam. Não é uma questão de valores ou juízo. É uma questão de realidade.

Nenhuma rede de TV que tenha alcance nacional pode abaixar sua importância para brigar com qual for o cantor.

A festa errada

Uma rede de TV de alcance nacional só não pode enfrentar o governo constituído, seja ele qual for.

As filhas de Silvio Santos deveriam ter inaugurado o SBT News sem festa pública, apenas com a exibição na TV. Se quisessem fazer uma festa, que fosse uma festa pequena e íntima na casa de Iris Abravanel, que é grande o bastante para receber todas as autoridades que estavam no SBT, mas de maneira discreta e com elegância.

Uma verdadeira festa de família com a presença de autoridades.Mas para fazer isto precisariam ter a maturidade e conhecer o jogo de poder. O futuro vai mostrar se elas aprenderam a lição dos dias atuais.