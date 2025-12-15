Lourival Ribeiro/SBT e Reprodução/@zezedicamargo Daniela Beyruti (E) e Zezé di Camargo (D)

O SBT News estreou nesta segunda-feira (15), às 18h30, em meio à repercussão causada por críticas de Zezé Di Camargo à emissora e à presença do presidente Lula (PT) no evento de lançamento. O canal entrou no ar em operadoras de TV por assinatura, no +SBT, no YouTube e em plataformas FAST, sendo um canal voltado para o jornalismo 24 horas.

A estreia ocorreu um dia após o cantor pedir que o Especial de Natal gravado para a emissora não fosse exibido. A informação foi revelada com comentada pelo colunista James Ackel, do iG, ao relatar o desconforto do artista com a inauguração do SBT News.

O novo canal surge como a principal aposta recente da família Abravanel para disputar audiência nas emissoras focadas apenas em conteúdo jornalístico. Na concorrência direta, o SBT News batalha contra a líder GloboNews; Jovem Pan News, que aparece logo atrás no ranking; enquanto CNN Brasil e BandNews ocupam posições inferiores.

O lançamento do SBT News surge às vésperas do início do ano eleitoral. O movimento é visto como uma estratégia para angariar patrocínio, uma vez que durante campanhas é que governos e partidos ampliam investimentos em publicidade.

O novo canal conta com nomes como Celso Freitas, Marina Demori, Leandro Magalhães, Amanda Klein, Raquel Landim, Basília Rodrigues e Renato Machado.



Na estreia, Celso Freita e Mariana Demori comandaram com um discurso de boas-vindas ao SBT News, gravado anteriormente. O jornalista destacou a presença de autoridades no evento. “Autoridades lotaram a primeira fila. Presidente e vice-presidente da República, governador e prefeito de São Paulo, ministros do STF, todos ao lado da família Abravanel”, disse.

Celso também apresentou a presidente do SBT. “Quem abriu a festa de lançamento foi a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti”, afirmou, antes do discurso da executiva.

Em seguida, Marina Demori falou do compromisso editorial do canal. “Comprometidos a entregar um jornalismo com qualidade, responsabilidade, imparcialidade, excelência e veracidade”, declarou.

Durante a fala, houve referência simbólica a Silvio Santos. “Hoje meu pai estaria fazendo 95 anos. Que lá do céu ele venha aqui e veja só o que as filhas e os colegas fizeram”, afirmou Daniela Abravanel, sob aplausos.

O discurso seguiu com a participação de Renata Abravanel, presidente do conselho do Grupo Silvio Santos. “Hoje não inauguramos apenas um canal de notícias, mas reforçamos nosso compromisso com o público, um pacto com o país, uma promessa com o futuro”, declarou.

A cerimônia também contou com a fala de Fábio Faria, responsável pela implantação do canal. “Hoje é um dia que carrega muita história. O SBT olha para o passado, entende como chegou ao presente e faz um pacto para o futuro”, afirmou.

Pré-lançamento

Durante a cerimônia de lançamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou e dividiu espaço com integrantes da família Abravanel. O momento gerou forte repercussão nas redes sociais e críticas de setores conservadores.

Em vídeo publicado nas redes, Zezé Di Camargo comentou o evento.“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento”, afirmou.

O cantor também pediu a retirada do programa especial da grade. “Se puderem fazer um favor para mim, tirem meu especial do ar”, disse.

Público-alvo e estratégia editorial



Inicialmente planejado para a TV aberta, o SBT News teve a estratégia alterada e ficou restrito à TV por assinatura e ao digital. Em carta aberta, Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, defendeu a proposta editorial do canal. “Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los”, escreveu.

Daniela também destacou o histórico da emissora. “Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade”, afirmou.