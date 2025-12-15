Mariana Gross, apresentadora da Globo, revelou que passou por uma cirurgia no coração após ser diagnosticada com prolapso na válvula mitral, uma condição congênita que a acompanha desde o nascimento. A âncora do RJ1 contou que exames recentes indicaram a necessidade da operação, realizada há cerca de um mês. Ela já está recuperada e retornou ao trabalho após 20 dias de repouso.Segundo a própria apresentadora, o problema era monitorado anualmente com exames de rotina. Apesar de comum, a evolução da condição levou os médicos a recomendarem uma cirurgia. “Uma condição comum, muita gente tem, muita gente vive uma vida inteira com isso”, explicou Mariana Gross.“O último exame detectou que era necessária uma cirurgia para a correção. Então, aos poucos, eu fui investigando como é que eu ia fazer, quando eu ia fazer, marquei uma data e fiz agora há um mês”, afirmou a jornalista.Mesmo com receios, a âncora do RJ1 disse que enfrentou a situação com coragem. “Fui com medo? Fui com medo. Cirurgia no coração, você logo fica, ‘meu Deus’. Mas não, a gente tem que ir com medo mesmo”, desabafou a comunicadora da Globo.“Agora, estou aqui para contar essa notícia para vocês. A gente tem essa relação de transparência, de verdade, e eu tinha que falar e celebrar com vocês. Está tudo certo, estou pronta”, afirmou ao falar sobre o retorno ao trabalho.
Torcedora do Flamengo
Mariana Gross aproveitou a recuperação para agradecer à equipe médica e aos enfermeiros que a acompanharam durante o processo. Bem-humorada, a jornalista disse que o coração foi testado durante recentes partidas de futebol. “Meu coração foi testado já, porque eu vi algumas finais de futebol e ele bateu a mil por hora, super feliz. Então, tudo mais que certo. Estamos juntos para 2026”, brincou.