Reprodução/Internet Mariana Gross passou por uma cirurgia no coração para corrigir um prolapso na válvula mitral

Mariana Gross, apresentadora da Globo, revelou que passou por uma cirurgia no coração após ser diagnosticada com prolapso na válvula mitral, uma condição congênita que a acompanha desde o nascimento. A âncora do RJ1 contou que exames recentes indicaram a necessidade da operação, realizada há cerca de um mês. Ela já está recuperada e retornou ao trabalho após 20 dias de repouso.

Segundo a própria apresentadora, o problema era monitorado anualmente com exames de rotina. Apesar de comum, a evolução da condição levou os médicos a recomendarem uma cirurgia. “Uma condição comum, muita gente tem, muita gente vive uma vida inteira com isso”, explicou

“O último exame detectou que era necessária uma cirurgia para a correção. Então, aos poucos, eu fui investigando como é que eu ia fazer, quando eu ia fazer, marquei uma data e fiz agora há um mês”, afirmou a jornalista.

Mesmo com receios, a âncora dodisse que enfrentou a situação com coragem. “Fui com medo? Fui com medo. Cirurgia no coração, você logo fica, ‘meu Deus’. Mas não, a gente tem que ir com medo mesmo”, desabafou a comunicadora da Globo.

“Agora, estou aqui para contar essa notícia para vocês. A gente tem essa relação de transparência, de verdade, e eu tinha que falar e celebrar com vocês. Está tudo certo, estou pronta”, afirmou ao falar sobre o retorno ao trabalho.

Mariana Gross aproveitou a recuperação para agradecer à equipe médica e aos enfermeiros que a acompanharam durante o processo. Bem-humorada, a jornalista disse que o coração foi testado durante recentes partidas de futebol. “Meu coração foi testado já, porque eu vi algumas finais de futebol e ele bateu a mil por hora, super feliz. Então, tudo mais que certo. Estamos juntos para 2026”, brincou.

