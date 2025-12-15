Reprodução/SBT Lucas Lucco no Show do Milhão

Lucas Lucco viralizou nas redes sociais após participar do Show do Milhão no último domingo (14/12). O cantor quase errou a primeira pergunta do programa e precisou usar o recurso de pular para não ser eliminado. Apesar do início tenso, ele seguiu bem nas respostas seguintes, chegando a uma indagação que poderia lhe garantir R$ 200 mil. No entanto, acabou errando a questão e levou para casa o prêmio de R$ 50 mil.

A edição deste domingo da atração, apresentada por Patricia Abravanel, teve como foco celebridades que enfrentaram perguntas de conhecimentos gerais. Além de Lucas Lucco, participaram do programa Thati Lopes e Debora Lamm. O objetivo era tentar alcançar o prêmio máximo de R$ 1 milhão.





Lucas chamou atenção logo no início da disputa ao quase errar a pergunta que valia R$ 1 mil. A questão era: "Quantas sílabas tem a palavra 'Paraguai'?", com as seguintes alternativas: A) duas; B) três; C) quatro; e D) cinco.

Bastante apreensivo, o cantor optou por pular a pergunta para continuar no jogo. Em seguida, embalou uma sequência de três respostas corretas e também contou com a ajuda dos universitários Carlos Nascimento, Chico Barney e Falcão.

Após utilizar novamente o recurso de pular e pedir auxílio, Lucas avançou até a pergunta que valia R$ 200 mil. O desafio foi: "Azoto é o nome pelo qual antigamente era conhecido, qual desses gases?". As opções eram: A) hidrogênio; B) oxigênio; C) nitrogênio; e D) hélio.

O cantor acabou se confundindo e escolheu a alternativa D. A resposta correta, porém, era a letra C, nitrogênio.

Sobre o Show do Milhão

Criado originalmente em 1999, o formato foi ao ar até o ano de 2003 e se tornou um dos maiores sucessos do SBT nos anos 2000. A atração chegou a liderar a audiência em diversos dias e voltou em edições especiais em 2009 e 2021. A última versão foi comandada por Celso Portiolli, até retornar com Patricia Abravanel.



