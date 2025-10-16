Reprodução/zilugodoi Zilu Godoi aparece em festa comandada por Zezé Di Camargo

Zilu Godoi retornou ao Brasil para passar alguns dias e foi convidada para uma festa em que seu ex-marido, Zezé Di Camargo, era a grande atração da noite.

Casados por mais de 30 anos, Zilu foi uma das convidadas do aniversário de 50 anos da advogada Carla Morgana Denardin, realizado em São Paulo.

A anfitriã contratou o cantor para se apresentar e a mãe de Wanessa Camargo acompanhou o show animada, cantando e dançando com os maiores sucessos do ex-companheiro.





Atualmente, o veterano está casado com Graciele Lacerda, com quem teve a pequena Clara.



Zilu nos Estados Unidos

Morando nos Estados Unidos desde 2019, a influenciadora tentou ingressar na política no ano passado, mas não conseguiu se eleger. Após a tentativa frustrada, decidiu abrir um restaurante no país. “Vou começar a ser empreendedora. Estamos aqui para isso”, afirmou no fim do último mês.

Em 2024, Zilu concorreu ao cargo de vereadora na cidade de São Paulo, mas não foi eleita. Obteve apenas 4.520 votos pelo partido União Brasil e retornou aos Estados Unidos logo após o pleito.

Durante a campanha, chegou a colocar em risco seu Green Card (visto de residência permanente) ao passar mais tempo no Brasil. Ao longo da jornada política, contou com o apoio dos filhos Camilla, Wanessa e Igor, além da ex-diretora Marlene Mattos, com quem já trabalhou.

A ex-esposa de Zezé Di Camargo também declarou um grande patrimônio. Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, Zilu possui uma fortuna estimada em R$ 8,6 milhões. Entre os bens declarados, estão sete apartamentos e uma casa avaliada em R$ 1,6 milhão.