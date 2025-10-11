Reprodução/Internet Celso Freitas revelou que a Globo guardou rancor por sua saída em 2004

Celso Freitas, um dos rostos mais conhecidos do jornalismo da Globo por quase três décadas, contou detalhes sobre sua conturbada saída da emissora em 2004. O jornalista afirmou que sua decisão de migrar para a Record não foi bem digerida pela antiga casa, e que isso resultou em sua exclusão da festa de 50 anos do Jornal Nacional, realizada em 2019.

Indignação

“A direção ficou com rancor”, declarou o jornalista ao ser questionado por Danilo Gentili sobre o motivo de não ter sido chamado para o evento. “Eu sou eternamente agradecido àe à Record pelas oportunidades que me deram, mas eles ficaram rancorosos por causa da minha saída”, afirmou ao The Noite.

O apresentador do SBT não escondeu sua indignação com o episódio. “Você faz parte da história do negócio e não te convidam? Isso é sacanagem”, declarou. Celso Freitas concordou, mas preferiu tratar o tema com naturalidade, destacando que esse tipo de postura vem mudando nos bastidores da televisão brasileira.

“Outro dia eu participei de um programa homenageando a Fátima Bernardes”, contou o apresentador, citando sua presença no Encontro com Patrícia Poeta, em abril. “Durante muitos anos, ficou muito fechado, como se só existisse a Globo ”, pontuou Danilo Gentili.

