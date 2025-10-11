Celso Freitas, um dos rostos mais conhecidos do jornalismo da Globo por quase três décadas, contou detalhes sobre sua conturbada saída da emissora em 2004. O jornalista afirmou que sua decisão de migrar para a Record não foi bem digerida pela antiga casa, e que isso resultou em sua exclusão da festa de 50 anos do Jornal Nacional, realizada em 2019.“A direção ficou com rancor”, declarou o jornalista ao ser questionado por Danilo Gentili sobre o motivo de não ter sido chamado para o evento. “Eu sou eternamente agradecido à Globo e à Record pelas oportunidades que me deram, mas eles ficaram rancorosos por causa da minha saída”, afirmou ao The Noite.
Indignação
O apresentador do SBT não escondeu sua indignação com o episódio. “Você faz parte da história do negócio e não te convidam? Isso é sacanagem”, declarou. Celso Freitas concordou, mas preferiu tratar o tema com naturalidade, destacando que esse tipo de postura vem mudando nos bastidores da televisão brasileira.
“Outro dia eu participei de um programa homenageando a Fátima Bernardes”, contou o apresentador, citando sua presença no Encontro com Patrícia Poeta, em abril. “Durante muitos anos, ficou muito fechado, como se só existisse a Globo ”, pontuou Danilo Gentili.