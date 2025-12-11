Reprodução Instagram Roberta Miranda surgiu abraçada com Zé Felipe e questionou namoro com Ana Castela





A cantora Roberta Miranda, de 69 anos, compartilhou nesta quarta-feira (10) um vídeo em suas redes sociais em que aparece em clima de pura diversão ao lado de Ana Castela, de 22 anos, e Zé Felipe, de 27, nos bastidores do Prêmio Multishow, que aconteceu na última terça-feira (9).

O registro mostra Roberta conversando de maneira bem próxima com o filho de Leonardo, reforçando o entrosamento entre eles. Entre risadas e provocações, a artista brincou com o casal. "Maior papo cabeça. Ana Castela com zoião em cima de nós, Zé Felipe. Paixão avassaladora, dos dois", escreveu na legenda, divertindo os seguidores.

No vídeo, Roberta aparece provocando a intérprete de Boiadeira, que também se apresentou no evento. Com seu humor característico, ela afirma: "Acho que não vou mais amar a Ana Castela. Vou amar o Zé Felipe. A gente se ama. Aqui só não tem sexo." O comentário arrancou risadas de Zé, que olhou para a namorada e disse: "Foi trocada." Roberta completou, rindo: "Nós estamos deitados juntos aqui", reforçando o ambiente descontraído do encontro.

A conversa seguiu em tom leve, e Roberta aproveitou para perguntar sobre o relacionamento dos dois. "Você está apaixonada, Ana Castela?", quis saber. Mesmo fora do enquadramento, Ana respondeu: "Demais, como o Zé fala, demais." O sertanejo acrescentou: "Demais! O pau quebra", mantendo a brincadeira.

Além do momento divertido, Ana Castela e Zé Felipe também tiveram motivos para celebrar. Compartilhando o sucesso no amor e na carreira, o casal, que assumiu o namoro há pouco mais de um mês, ganhou o Prêmio Multishow na categoria 'Clipe do Ano' com a música Sua Boca Mente (You’re Still The One). Eles também foram indicados para 'Artista do Ano', no caso de Ana, além de 'Sertanejo do Ano' e 'Hit do Ano', mas não venceram nessas categorias.

O casal tornou pública a relação em outubro de 2025, quando trocou um beijo no palco do programa "Domingo Legal". Desde então, vem chamando atenção pela sintonia e pelas frequentes aparições em eventos e premiações, conquistando o público não apenas pelas performances musicais, mas também pela química evidente.