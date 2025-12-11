Reprodução/Instagram/@mariagretchen Gretchen no BBB



Gretchen poderá ser uma das participantes do BBB26. A rainha do rebolado já passou por realities da Record, como A Fazenda e Power Couple Brasil. O nome da cantora está circulando nas reuniões sobre o elenco do programa de confinamento.

A participação d e Gretchen em realities concorrentes sempre foi vista como uma barreira. Porém, com J.B. Oliveira, o Boninho, fora da atração em 2026, essa resistência deixou provavelmente de existir. Mesmo tendo passado pela concorrência, ela agora pode integrar o novo elenco. As informações são da jornalista Carla Bittencourt.

Reprodução: Record Gretchen participou de realitys da Record





A mãe do Thammy é um nome bastante aclamado, especialmente por ser um fenômeno popular e dos memes. Aos 66 anos, ela entrega exatamente o que a produção procura: carisma, humor e muitos momentos icônicos.





O nome de Gretchen vem sendo mencionado em várias reuniões e avaliado positivamente. Profissionais do BBB26 destacam que ela reúne todas as características para brilhar no confinamento e garantir um bom enredo. A rainha do rebolado estaria próxima de fechar um acordo com a emissora.

Como será o BBB26?

Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt fala sobre o BBB26





O BBB começará com algumas alterações em sua dinâmica. De acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, a atração terá início antes da estreia oficial, e o público terá um controle ainda maior sobre o reality, incluindo a escolha de todo o grupo Pipoca por meio de cinco casas de vidro.



"Dia 12 de janeiro começamos aquela loucura", frisou o ex-Fantástico. "Este ano, o BBB começa antes da estreia. Vamos começar com um spoiler: estamos falando da divulgação do programa. O público terá controle como nunca, e todo o grupo Pipoca será escolhido pelos espectadores. Teremos cinco Casas de Vidro, uma em cada região. Em cada uma dessas casas, entrarão dois homens e uma mulher, e o público escolherá um homem e uma mulher para seguir no jogo", cravou o jornalista.

O contratado da Globo ressaltou que há muitas novidades na atração. Ele frisou que está com grande expectativa em relação à estreia e garante que será a melhor de todas as edições.

"Eles devem ficar cerca de dois dias. Há muitas novidades; o BBB nunca é igual ao ano anterior. E, este ano, posso afirmar sem exagero: estou com a melhor expectativa para o início do BBB e nunca fiquei tão empolgado. As primeiras coisas, que ainda não posso revelar, são incríveis. Essas ideias são excelentes e surgiram nas reuniões que fazemos com a equipe", reiterou.