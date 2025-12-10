TV ANHANGUERA TV Anhanguera viraliza após boletim ir ao ar sem apresentador

A TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo, exibiu um boletim sem apresentador nesta semana e gerou surpresa entre telespectadores, que viram apenas o telão no ar sem ninguém na bancada.

A gravação mostra o boletim iniciando normalmente até o momento em que o estúdio aparece vazio. pic.twitter.com/gfO3U9JDgz — iG (@iG) December 10, 2025

A gravação mostra o boletim iniciando normalmente até o momento em que o estúdio aparece vazio. No ar, apenas o telão com informações, enquanto o enquadramento permanece fixo. A falha logo viralizou nas redes sociais.



Os comentários brincaram com a situação. “Quem tava apresentando era a minha disposição... Sempre ausente”, escreveu um usuário. Outro disse: “O boletim foi o 1, mas ele tava foi fazendo o 2”. Outros perfis lembraram que casos parecidos já ocorreram. “Já não é a primeira vez”, disse um seguidor.

A publicação também motivou comentários sobre o ambiente de trabalho das afiliadas. “Estamos contratando”, ironizou um internauta . Outro disse: “O apresentador tá de atestado kk”. Um terceiro sugeriu confusão interna: “Ele esperando no outro estúdio kkkk”.

Um espectador cogitou: “O apresentador tava com dor de barriga”. Em outro comentário, no entanto, tomou um tom mais crítico sobre as transmissões da afiliada: “O que está acontecendo com as afiliadas da @tvglobo? Todo dia uma notícia diferente. Se não tem condições técnicas, melhor não ir ao ar”.

Entre especulações e piadas, houve quem apontasse possíveis consequências internas. “Alguém vai ser demitido kkkkk”, comentou um usuário. Outros trataram o caso como reflexo do fim de ano. “Eita! Os jornalistas estavam na confra de fim de ano!”, escreveu um seguidor. Também houve quem atribuísse o erro a falha de operação: “Alguém errou na tecla”.

O iG tentou contato, mas até o momento a TV Anhanguera não apresentou explicação formal para o episódio. A emissora manteve a programação normal após a exibição do boletim sem apresentador.