Reprodução: TV Globo Ana Maria Braga recebe mensagem de Antônio Fagundes





Há 25 anos à frente do Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga faz parte das manhãs de milhares de brasileiros. O programa, que conta com receitas, dicas, cafés da manhã, bate-papos, notícias, além de muita risada e humor, celebra um momento especial.

Com 45 anos de carreira, ela recebeu, na noite da última terça-feira (8), no Teatro Copacabana Palace, o prêmio Faz Diferença, na categoria TV e Séries. A apresentadora disse estar honradíssima com a premiação:

"Estou honradíssima de estar aqui. Quero agradecer ao Globo e a todos aqueles que votaram. Eu nunca me imaginei tão bem acompanhada num palco, com todos os vencedores da noite. Inclusive, o Selton me deu uma ideia quando contou a história do pai dele. Eu não sabia direito o que ia falar" , falou ao jornal 'O Globo'.

Após receber o prêmio na cidade carioca, Ana Maria Braga não pôde apresentar o Mais Você desta quarta (9). Por este motivo, Talitha Morete comandou a atração juntamente com Gil do Vigor.

A loira, no entanto, já havia avisado sobre a sua ausência no programa, ainda na terça (8):

"Então, daqui vou direto para o aeroporto e, como acaba tarde, não vou conseguir chegar aqui para apresentar o Mais Você amanhã. A missão vai ficar com a Talitha Morete e com o Gil do Vigor, que amanhã vai estar aqui" , disse.

O ator Antônio Fagundes narrou uma homenagem da Globo para a artista. No texto, Fagundes destacou que a veterana é a "rainha das manhãs" , além de ressaltar seu profissionalismo e a alegria que leva às telas de milhares de brasileiros.

Em parte da homenagem, Fagundes afirmou:

"Ana Maria é um porto seguro nas manhãs da Globo, tradição que se renova e se reinventa. A rainha das manhãs estará no ar na Globo, no reality Chef de Alto Nível. Ana Maria faz, fez e sempre fará a diferença na vida de milhões de brasileiros" , finalizou.

Por fim, o ator celebrou Ana Maria e disse sentir saudades de participar do Mais Você e tomar o tradicional café da manhã ao lado da apresentadora:

"Ana Maria Braga, você faz a diferença! Porque você faz a diferença na vida da gente. Tudo de bom pra você. Estou doido pra participar desse café, estou com saudades. Há muito tempo que não apareço. Grande beijo" , finalizou.