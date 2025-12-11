Reprodução/TV Globo/Instagram/christorloni Leonardo Carvalho é filho da atriz Christiane Torloni

O filho da atriz Christiane Torloni e do diretor Dennis Carvalho, Leonardo Carvalho, está enfrentando um problema na Justiça. Carla Renata Sarni Souza, presidente do Grupo Salus e sócia do Grupo Crescera, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Estado de São Paulo contra o ator e empresário por extorsão.

Os dois foram parceiros por bastante tempo em algumas franquias de Carla. De acordo com o processo, Leonardo teria procurado o diretor financeiro do Grupo Salus, Maurício Bacellar, com o objetivo de renegociar dívidas de royalties e fundo de propaganda das suas unidades, quando, supostamente, teria tentado extorquir a empresa.

O propósito dessa negociação teria sido discutido em uma reunião presencial com a advogada do grupo, Roberta Rizzo. Segundo o boletim, em vez de renegociar as dívidas, Leonardo exigiria um ressarcimento de R$ 3,9 milhões. As informações são da jornalista Fábia Oliveira.





Supostas ameaças

Carla ainda afirmou à polícia que Leonardo supostamente teria declarado que, caso não recebesse o valor, recorreria ao Fantástico, da Rede Globo. Além disso, a outros meios de comunicação para atacar a imagem dela e de Giovanna Antonelli, que foi sócia minoritária da organização há cerca de um ano, quando deixou o negócio.

A presidente da empresa informou que Leonardo teria feito as ameaças alegando ter grande poder na televisão, devido ao reconhecimento de seus pais na TV Globo. Carla ressaltou que as ameaças teriam sido direcionadas a representantes de Giovanna Antonelli.

Sobre Leonardo Carvalho

Leonardo Torloni Carvalho formou-se em teatro pela Casa de Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro. No entanto, seu objetivo inicial não era se tornar ator. Filho e neto de artistas, cresceu nos bastidores da televisão e nas coxias do teatro.

Ele queria ter uma profissão diferente dos familiares, apesar de se interessar bastante por arte. Chegou a cursar jornalismo, mas, após seis períodos, percebeu que a profissão não era para ele.

Depois de muita resistência, seguiu aos conselhos da mãe após assistir a algumas aulas de teatro, despertou o interesse em seguir carreira como ator.

Trabalhou em tramas como Salve Jorge, Totalmente Demais e Insensato Coração. Fez parte de tramas como Senhora do Destino e Totalmente Demais.