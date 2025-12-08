Reprodução/Instagram/@fatimabernardes Patricia Poeta e Fátima Bernardes

O programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel no último domingo (7), contou com a presença de Fátima Bernardes e Túlio Gadelha no Jogo das 3 Pistas, além de atrações musicais e outras celebridades. A visita ocorre em meio a boatos de que a apresentadora estaria de mudança para o canal.

Pela primeira vez competindo em um programa de auditório, Fátima e Túlio apareceram no SBT celebrando suas carreiras e o relacionamento, que completou oito anos em novembro. Durante a atração, o casal relembrou como se conheceram e comentou sobre o momento atual de suas vidas.

A ex-contratada da TV Globo agradeceu o convite e destacou o quanto estava feliz em participar da atração:





"Estamos super felizes, a gente veio comentando que é a primeira vez que participamos ao vivo de um programa de auditório, com todo mundo realmente aqui", disse a jornalista.

Bastante emocionada, Patrícia vibrou com a presença de Fátima no palco de seu programa. A filha de Silvio Santos (1930-2024) relembrou outro encontro, quando a jornalista participou do Troféu Imprensa no canal, mas destacou que desta vez era especial: "Eu não vou fingir costume com você aqui."

Quando questionada sobre um possível retorno à televisão, Fátima não descartou a possibilidade:

"Eu acho que depende de qual seja o projeto. Tem que ser algo bacana, que combine comigo e com a televisão. Eu não tenho nada contra a TV", comentou.

Fátima Bernardes no SBT?

A participação de Fátima e Túlio no programa acontece após a colunista Carla Bittencourt afirmar que a ex-comandante do Encontro estaria negociando uma atração no SBT. Patrícia Abravanel, inclusive, seria a ponte entre a jornalista e Daniela Abravanel Beyruti.

Segundo fontes, Fátima estaria cansada de esperar uma resposta da Globo, que engavetou todos os projetos que ela propôs para a emissora. Desde que comandou o The Voice Brasil, ela só apresentou Assim Como a Gente (2023), no GNT.

A jornalista chegou a gravar dois pilotos para a TV Globo, mas nenhum deles saiu do papel. Apesar de se declarar grata ao canal, que lhe rendeu bons frutos, ela estaria insatisfeita com a indefinição e passou a negociar com emissoras concorrentes.