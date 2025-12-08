Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca em ensaio para Grande Rio

Virginia Fonseca vem se dedicando ao máximo aos compromissos com a Acadêmicos do Grande Rio. A rainha de bateria da escola de Caxias apareceu neste domingo (7) no ensaio da agremiação, que reuniu centenas de pessoas nas ruas.

Assim que desceu da van que a levou ao local, a apresentadora foi cercada por fãs que gritavam seu nome. A influenciadora estava acompanhada da sogra, Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.

Ser aclamada à frente da bateria tem feito Virginia "se virar nos 30" para manter bons hábitos e dar conta da rotina intensa. No último ensaio de quadra, realizado na semana passada, ela apareceu tomando um chá e mostrando itens para lavagem nasal. A influenciadora contou que estava se cuidando e chegou a postar uma foto fazendo nebulização para ajudar a eliminar secreções do pulmão após uma gripe.

O enredo da Grande Rio para o Carnaval de 2026 é "A Nação do Mangue", que celebra o movimento cultural Manguebeat, originário do Recife, em Pernambuco. A proposta traz a mistura de ritmos regionais com rock, hip-hop e música eletrônica, destacando a resistência e a força da cultura nordestina.

Início da relação com Vini Jr.

Virginia Fonseca revelou novos detalhes sobre como começou a se envolver com Vini Jr. durante a edição mais recente do Sabadou, programa que ela apresenta no SBT.

A influenciadora contou sobre a fase em que os dois ainda trocavam mensagens e explicou que o primeiro contato pessoal ocorreu antes de qualquer envolvimento amoroso, mas que a afinidade surgiu rapidamente.

"Quando vi ele pessoalmente pela primeira vez, eu achei ele muito gente boa. A gente continuou conversando. Ficamos conversando pelo WhatsApp por um mês e aí fui lá ver ele [na Espanha]", disse. Ela reforçou que, nesse período inicial, não houve beijo.

Virginia relembrou que a mudança aconteceu durante a viagem ao encontro do jogador do Real Madrid, e que isso foi o grande pontapé para a relação dos pombinhos.

"Nisso que fui lá ver ele, a gente ficou e acredito que foi aí que apaixonei. Gostei de ficar com ele", disse, aos risos, relembrando todo o momento.

Hoje, segundo ela, a rotina do casal é marcada pelos deslocamentos constantes entre São Paulo e Madri.








