Patricia Abravanel se surpreendeu e divertiu o público no palco do Programa Silvio Santos, exibido no último domingo (6). A apresentadora recebeu o ator Ricardo Tozzi para participar do tradicional Jogo dos Pontinhos, um dos quadros mais queridos da atração do SBT.

No entanto, um detalhe inesperado acabou roubando a cena e gerou um momento descontraído entre os dois.

Enquanto lia a ficha com as informações do convidado, Patricia parou ao se deparar com a idade do ator: 50 anos. Visivelmente incrédula, ela não conseguiu esconder sua reação. "Eu acho que está errada minha ficha… ele vai completar 50 anos" , comentou.

O ator, então, respondeu às indagações da apresentadora. "Em agosto" , respondeu ele. Ainda surpresa, Patricia perguntou: "você vai fazer 50 anos?".

Impressionada com a aparência jovial do artista, a comandante do programa seguiu pedindo conselhos sobre como chegar aos 50 tão bem. "O que você faz para ficar assim, com cinquenta anos" , questionou.

Tozzi, então, explicou. "Tenho uma vida saudável, naturalmente. Não como muita coisa errada… sei lá, cheguei aí " , disse.

O momento, além de arrancar boas risadas do público, também serviu para reforçar o carisma dos dois artistas e a leveza que Patrícia vem imprimindo ao programa desde que assumiu o comando no lugar do pai.

A atração se tornou um dos momentos mais comentados do país, após a reação da apresentadora do SBT, Patricia Abravanel em saber a idade real do ator Ricardo Tozzi.





Sobre a vida e carreira do ator Ricardo Tozzi

Ricardo Tozzi é um ator e modelo brasileiro. Ficou conhecido por personagens de sucesso nas novelas globais Insensato Coração, Cheias de Charme e Amor à Vida . É graduado em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie .

Aos 24 anos, enquanto ainda trabalhava na área administrativa, ingressou no curso de teatro da Escola Macunaíma . Após quatro anos de estudo, prestou um teste sendo aprovado na Oficina de Atores da Globo. A partir daí, decidiu abandonar a carreira no mundo dos negócios para se dedicar inteiramente à atuação.

Outros sucessos do ator incluem tramas como Bang Bang(2006), Pé na Jaca(2007) e Caminho das Índias(2009). Em 2018, destacou-se como o vilão da novela das 18h, Orgulho e Paixão.