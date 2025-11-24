Reprodução/Internet SBT liderou a audiência por 25 minutos não consecutivos no domingo

Os domingos continuam sendo sinônimo de momentos de glória para o SBT com Celso Portiolli e Patricia Abravanel. Diferentemente dos outros dias da semana, em que a rede sofre com a forte concorrência da Band, a emissora segue firme como vice-líder de audiência no dia que imortalizou Silvio Santos (1930-2024) como o maior nome da história da televisão brasileira.

Não é raro, inclusive, que as atrações do SBT superem até a Globo durante alguns minutos. Foi o que aconteceu nesta semana, com Celso Portiolli e Patricia Abravanel tocando o sino da liderança de ibope na faixa da tarde e no horário nobre.

25 minutos no topo

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que osuperou a Globo e ficou em primeiro lugar durante 25 minutos não consecutivos neste domingo (23).

O Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, superou o Domingão com Huck durante 10 minutos e emplacou um pico de 8,3 pontos às 18h20. No horário nobre, Patricia Abravanel ficou na liderança por 15 minutos no embate com o Circuito Sertanejo — o Programa Silvio Santos teve o maior ibope da rede na semana, com 9,2 de pico.