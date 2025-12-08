Reprodução/Instagram/@shakira/@3gerardpique Shakira e Gerard Piqué

Shakira e Gerard Piqué teriam voltado a se falar diretamente após um hiato de três anos. O ex-casal estaria adotando uma postura mais cordial, com o objetivo de organizar a rotina dos filhos, Sasha e Milan, encerrando um período de silêncio, rusgas públicas e uma comunicação mantida apenas por intermediários.

A trégua representa uma mudança significativa desde 2022, ano da separação, marcado por acusações de infidelidade e pela exposição da nova namorada de Piqué, fatores que tornavam qualquer aproximação impossível. Na época, o irmão da cantora, Toninho, era o responsável por intermediar o contato entre os dois.

Segundo a revista Vanitatis, o clima mais apaziguado surgiu após a mudança de Shakira para Miami, onde ela vive com os filhos. A responsabilidade compartilhada pela criação das crianças teria aproximado o ex-casal novamente, permitindo um diálogo mais direto e objetivo.





A distância física auxiliou o ex-casal a mudar sua forma de comunicação, já que a vida pública na Espanha acabava pondo ainda mais lenha na fogueira. A mudança proporcionou um diálogo mais tranquilo e menos hostil, com foco no bem-estar das crianças.

Recentemente, Shakira deu sinais de que a relação com o pai de seus filhos estava menos hostil e chegou a fazer um elogio público ao jogador:

"O pai deles, diga-se de passagem, também é muito disciplinado, porque não se chega ao sucesso em nenhuma profissão de outra forma; disciplina é fundamental. Eles sabem que não há outro caminho. Se têm que se apresentar em algum evento, precisam ensaiar; se têm que fazer uma prova, precisam estudar. Não há outra maneira, isso é inegociável", disse a cantora, destacando a influência de Piqué na educação dos filhos.

Sobre Shakira e Piqué

Shakira e Piqué começaram o relacionamento em 2010. Em 2013, nasceu o primeiro filho da cantora com o jogador, Milan Piqué Mebarak. Depois, Shakira deu à luz seu segundo filho, Sasha Piqué Mebarak, em 2015.

Em 2017, surgiram boatos de que Shakira e Piqué estavam se separando, mas o casal logo desmentiu os rumores. Em junho de 2022, eles anunciaram oficialmente a separação, após uma suposta traição do atleta vir à tona. Apesar de terem vivido juntos por 12 anos, nunca chegaram a se casar oficialmente.