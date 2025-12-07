Reprodução/TV Globo Cantor dedica canção a influencer

O cantor Léo Foguete virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após dedicar uma música para Jade Picon durante sua participação no Altas Horas, exibido no último sábado (7). O momento, captado pelas câmeras e compartilhado nas redes oficiais do programa, rapidamente gerou repercussão.

Antes de cantar sua música “Galeria”, Léo direciona-se a Jade e diz, no ar:

“Eu tenho uma cantada pra Jade”. A frase, dita com humor e sem constrangimento, arrancou risadas da plateia e levou Jade a reagir sorrindo, surpresa com o comentário. A atriz manteve a postura descontraída e ouviu a dedicatória enquanto Serginho Groisman seguia conduzindo o programa.

O momento ocorreu durante uma conversa sobre carreira e internet, quando Serginho abriu espaço para os convidados comentarem suas vivências. Foi então que Léo aproveitou para dirigir-se a Jade e anunciar a “cantada” antes de começar sua canção.

O que os internautas disseram

A interação durou poucos segundos, mas foi o suficiente para incendiar a internet. O take oficial publicado pelo Altas Horas ultrapassou centenas de milhares de visualizações e abriu espaço para debates bem-humorados sobre o flerte inesperado.

Nos comentários do vídeo original nas redes do programa , internautas reagiram assim: “A Jade ficou sem graça, rs” e “O Léo não sabe brincar, amei”foram alguns dos comentários. Outros já foram mais além: “A química ali foi real, hein?”, disse uma internauta.

O clima leve da situação despertou curiosidade, com parte do público brincando sobre o “climão gostoso” que surgiu no estúdio, enquanto outros apontaram que Jade reagiu com simpatia e naturalidade.