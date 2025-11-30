O SBT contratou Larissa Alves para compor a equipe do SBT News, novo canal de notícias por assinatura da emissora, com estreia marcada para 15 de dezembro. A jornalista deixou a Band após sete anos de atuação em diferentes veículos do grupo e passou por testes na sede do SBT em São Paulo.Na Band, Larissa Alves teve passagens por programas como Bora Brasil e Jornal da Band, além de atuar na rádio BandNews FM. Agora, ela se junta ao time de profissionais que vão integrar a nova redação do SBT News, projeto que busca posicionar a emissora de Silvio Santos (1930-2024) no mercado de notícias 24 horas.
A equipe já conta com nomes como Amanda Klein, Raquel Landim, Sidney Rezende e Celso Freitas. Larissa Alves é mais uma ex-Band a migrar para o novo projeto, já que Roberta Russo também foi anunciada como reforço na emissora.
SBT News terá apoio político
O canal de notícias do SBT conta com forte apoio institucional de Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações e marido de Patricia Abravanel. Ele atua nos bastidores para viabilizar entrevistas exclusivas e costurar acordos estratégicos para o novo canal, com trânsito político em Brasília e junto ao STF (Supremo Tribunal Federal).