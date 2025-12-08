Reprodução/TV Globo Bibi Perigosa fez sucesso em A Força do Querer

A TV Globo anunciou, durante o painel na CCXP25 no último domingo (7), que lançará uma nova leva de novelas verticais, chamadas “Novelinhas”, um formato compacto com transmissão diretamente no streaming. A inovação estará disponível na plataforma do canal, o Globoplay.

O projeto trará versões centradas em personagens icônicos do passado, como Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes em A Força do Querer; Angel, vivida por Camila Queiroz em Verdades Secretas; além do casal Ramiro (Amaury Jr.) e Kelvin (Diego Martins) de Terra e Paixão. De acordo com o canal, as novas produções apresentarão as tramas de sucesso, readaptadas para o formato vertical.

Com lançamento previsto para a próxima sexta-feira (12), o público poderá conferir a série “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, protagonizada por Gustavo Miotto e Maya Aniceto.





Angel, vivida por Camila Queiroz, é uma das personagens que terá sua história recontada nas novelinhas. Ao ser questionada sobre a possibilidade de retornar ao papel, a atriz se mostrou animada: "Que demais isso! Se for verdade, eu amei".

Reprodução/TV Globo Camila Queiroz em Verdades Secretas





Diferente de Tudo Por Uma Segunda Chance, que marcou a entrada da emissora no formato vertical, as readaptações de Bibi Perigosa, Ramiro e Kelvin, Angel e “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” estreiam de vez no dia 12 de dezembro, exclusivamente no Globoplay. Os sete primeiros episódios estarão disponíveis diretamente para o público.

Primeira novela vertical

Tudo Por Uma Segunda Chance traz a história Lucas Trajano (Daniel Rangel), um jovem herdeiro e empresário de uma das maiores fortunas de São Paulo. Prestes a se casar com a designer Paula Magalhães (Débora Ozório), ele se vê diante de uma situação inesperada: Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, é apaixonada por Lucas e fará de tudo para conquistá-lo e herdar sua fortuna.

O minidrama apresenta um novo panorama para o futuro das novelas. Com a chegada das plataformas de streaming, a TV aberta passou a disputar espaço e perdeu parte significativa de sua audiência diante das mudanças no consumo de entretenimento.

Assim, a TV Globo, responsável por grandes obras da dramaturgia nacional, vem se adequando ao novo momento, buscando dialogar com o público e explorando diferentes formatos e temas.

Acompanhando uma tendência mundial, a emissora pretende alinhar-se a uma nova lógica de consumo no ambiente digital, explorando novas maneiras de contar histórias e de conquistar o público das telas.