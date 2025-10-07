Reprodução/Mateus Siqueiras/Portal iG Globoplay registra queda e usuários reclamam

A plataforma Globoplay, streaming da TV Globo, passou por uma forte instabilidade na manhã desta terça-feira (7). Centenas de usuários foram até as redes sociais reclamar da queda do produto. O principal motivo, seria a morte de Odete Roitman, que fez o streaming não suportar a quantidade de acessos.

Com o problema, os usuários ficaram atônitos com a queda da plataforma. No Globoplay, estão os principais produtos e novelas da TV Globo, desde todas as "Helenas" do Manoel Carlos, passando pela versão original de Vale Tudo de (1988), até a sucessos recentes como a Vale Tudo de 2025, remake produzido por Manuela Dias.

"E o que caiu de tanto acesso para ver e rever a morte da Odetinha", sinalizou um nas redes sociais. "A Odete se foi, e levou o stream com ela! Ohhh, Globoplay! Coopera aí", comentou outra. "Globoplay fora do ar na hora que eu ia assistir Vale Tudo", disse uma terceira.





O problema foi registrado pelos usuários em vários dispositivos, como notebooks, smartphones e smart TVs.

Segundo a plataforma Downdetector , que monitora o status de serviços online, a Globoplay apresenta problemas de conexão com o servidor. Mais de 100 reclamações foram registradas desde às 10h.

Morte de Odete Roitman

"Quem matou Odete Roitman?" Um dos principais mistérios da teledramaturgia nacional foi revisitado no remake de Vale Tudo e gerou variadas reações entre os espectadores do folhetim do horário nobre.

A cena mais aguardada dos folhetins em 2025 rendeu postagens nas redes sociais durante toda a segunda-feira (7). O público aguardava ansiosamente para descobrir quem matou a maior vilã da televisão brasileira.

E o resultado foi um sucesso: a novela começou às 21h30, mas o Jornal Nacional chegou a registrar 30,0 pontos de pico, refletindo a expectativa do público pela cena. Ao todo, a novela marcou 29,98 pontos de média, alcançando sua maior audiência histórica neste ano de 2025.

Vários são os suspeitos pela morte da empresária. Dentre eles, Maria de Fátima (Bella Campos), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e César Ribeiro (Cauã Reymond) são os principais.

Alguns perfis na internet organizaram bolões para tentar identificar o assassino da vilã.