Sofia Duarte Camila Queiroz foi lançada nacionalmente em 'Verdades Secretas' (2015), aos 21 anos.





Camila Queiroz refletiu sobre a pressão estética que sofre desde a adolescência, quando atuava como modelo. A atriz, de 31 anos, vive Sofia em ' Beleza Fatal ', sucesso da Max que aborda o universo dos tratamentos estéticos.







"Tinha muita coisa de ter que emagrecer, de ser muito magra e tal, apesar de já ser uma pessoa com biotipo de corpo magro. Sempre teve a pressão de emagrecer mais, sempre tive que lidar com isso", disse ao gshow.

Apesar da pressão, Camila avalia que soube separar as opiniões externas: "Nunca fiquei doente, nunca passei de nenhum limite por causa disso". Em exclusiva ao iG Delas , reforçou o pensamento: " Eu diria que tenho uma relação equilibrada com a vaidade, consigo usá-la de maneira que não me atrapalha e sim me motiva".

Pivô Audiovisual Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz em 'Beleza Fatal', da Max.













De acordo com ela, essa pressão não sumiu com o passar dos anos. Na verdade, foi justamente o contrário. Quando foi alçada nacionalmente, em ' Verdades Secretas ' (2015), tinha apenas 21 anos. Na época, já era muito elogiada por sua beleza.

No entanto, havia comentários sugerindo o implante de silicone nos seios. Mais uma vez, ela não se deixou levar e se manteve apegada ao natural — o que não descarta as chances de uma mudança de opinião no futuro.

"Todo mundo me cobra que eu deveria colocar silicone para ficar mais bonita. Eu, graças a Deus, estou muito feliz com o meu corpo, muito satisfeita hoje. Eu não posso te dizer sobre amanhã, não sei o que pode acontecer. Mas hoje eu estou muito feliz, meu marido me ama sim", disse Camila, que é casada com Klebber Toledo há seis anos.







Por outro lado, ela ressalta que não tem nada contra os procedimentos estéticos: "E é isso, e vamos ser felizes também. Mas nada contra quem faz também, acho que o importante é a gente se amar. No fim das contas."

Para a atriz, uma das principais causas dessa pressão estética é justamente as redes sociais. Ela acredita que os inúmeros filtros disponíveis podem gerar uma distorção de imagem: "Eu tive esse momento de me questionar", assumiu Queiroz.