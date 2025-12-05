Reprodução/Internet Globo afastou Geninho Simonetti da direção do programa Em Família

A Globo decidiu intervir nos bastidores do Em Família, primeiro programa de Eliana na emissora, mesmo antes da estreia oficial. Previsto para estrear em março de 2026, o dominical passou por uma reestruturação de emergência após rejeição do mercado publicitário.

O diretor Geninho Simonetti, que também comanda o Caldeirão com Mion, foi afastado da função. A reportagem da coluna apurou que a direção da emissora formou um comitê de executivos para reassumir o processo de pré-produção do programa.

A proposta inicial não teve boa recepção entre anunciantes, e a Globo já discute mudanças drásticas no formato para garantir a estreia com mais força comercial. A reformulação ocorre em meio a altas expectativas em torno da chegada de Eliana à grade dominical da casa.

O nome mais cotado para assumir a direção-geral do Em Família após o período de intervenção é Ariel Jacobowitz, atualmente à frente do Encontro com Patrícia Poeta. Contratado pela Globo há seis meses, ele é visto internamente como um profissional estratégico, com histórico de sucesso em reformulações e conhecimento da linguagem da televisão popular.

Já dirigiu Eliana

Antes de ingressar na Globo, Ariel Jacobowitz teve uma trajetória marcante no SBT, emissora onde Eliana também construiu grande parte de sua carreira. O profissional era o responsável pelo programa da apresentadora.